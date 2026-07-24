Gary Lucys zwei Ex-Frauen vereint im Türkeiurlaub

Ungewöhnlicher Patchwork-Urlaub: Realitystar Laura Anderson (37) verbringt derzeit gemeinsam mit Natasha Lucy, der Ex-Frau ihres früheren Partners Gary Lucy (44), einige Tage in der Türkei. Mit dabei ist auch Lauras und Garys gemeinsame Tochter Bonnie. Auf Instagram teilte Laura ein Video vom Flughafen und schrieb dazu: "Wir können es kaum erwarten, dich zu sehen, Natasha." Ergänzend fügte sie hinzu: "Urlaubszeit als Patchworkfamilie." Wie der Mirror berichtet, sorgt die ungewöhnliche Konstellation nun für jede Menge Gesprächsstoff im Netz.

Der Beitrag hat bereits mehr als 4.000 Likes gesammelt und wurde von vielen Fans begeistert aufgenommen. "Ich liebe das so sehr", schrieb ein Nutzer auf Instagram, während ein anderer kommentierte: "Was für eine besondere Sache, das als Patchworkfamilie zu machen. Habt die schönste Zeit!" Doch nicht alle reagierten positiv. "Ich finde es seltsam, dass du mit der Ex-Frau deines Baby-Daddys befreundet bist", kritisierte ein User. Laura ließ sich davon jedoch nicht beirren und antwortete lediglich mit einer Gegenfrage: "Warum?"

Aus Ex-Partnerinnen wurden offenbar Verbündete. Während Laura und Gary seit Monaten einen öffentlichen Konflikt um Tochter Bonnie austragen, sollen Laura und Natasha laut Daily Mail immer enger zusammengerückt sein. Eine Quelle behauptet, Natasha habe Laura in dieser schwierigen Zeit unterstützt, weil sie selbst ähnliche Erfahrungen mit Gary gemacht habe. "Die Frauen halten zusammen und sorgen dafür, dass ihre Kinder keine Fremden füreinander sind", so der Insider.

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Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter Bonnie im August 2024

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Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter

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Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson mit ihrer Tochter