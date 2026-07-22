Matt Damon verrät Trainingsplan für seinen "Odysseus"-Body

Matt Damon (55) hat für seine Rolle als Odysseus in Christopher Nolans (55) Verfilmung von Homers "Die Odyssee" eine beeindruckende körperliche Wandlung erbracht – und die kommt nicht von ungefähr. Für den aufwendigen 91-tägigen Dreh arbeitete der 55-jährige Schauspieler fünf intensive Monate lang mit seinem persönlichen Trainer Dr. Gabe Stump zusammen. Das erklärte Ziel für Matts Körper war es dabei nicht, einen aufgepumpten Superheldenkörper zu formen, sondern eine glaubwürdige, athletische Figur zu schaffen, die zur Rolle passt. Das Ergebnis: ein durchtrainierter, schlanker Körper mit sichtbaren Muskeln, der im Film auch gut zur Geltung kommt. Das Kostümdesign verzichtet bewusst auf den typischen Sandalen-und-Schwerter-Stil und lässt Matt lieber mit kurzen Ärmeln auftreten.

"Odysseus ist kein muskelbepackter Supersöldner, er ist eher ein Taktiker", erklärte Dr. Stump gegenüber dem Magazin Vogue. "Er hat diesen zotteligen Bart und sieht wirklich schlank aus. Man sieht, dass er noch stark ist. Er hat überall gute Definition, aber er ist nicht vollgepackt." Dafür trainierten die beiden vier- bis fünfmal pro Woche in Matts einfachem Homegym im Keller – ausgestattet mit Hanteln, einer Kabelzugmaschine und einer Langhantel. In fünf Monaten gelang es dem Schauspieler, rund 4,5 Kilogramm Fett abzubauen und gleichzeitig Muskelmasse zu erhalten, womit er von etwa 82 auf rund 75 Kilogramm kam. Der Trainingsplan war klassisch in einen Ober- und Unterkörpertag aufgeteilt, ergänzt um einen Kardiotag mit Steigungsgehen in einer Gewichtsweste.

Matt ist bereits seit 2022 Kunde von Dr. Stump und kam nach Angaben des Trainers bereits mit einer guten körperlichen Grundlage in die Vorbereitungsphase. Privat ist der gebürtige Bostoner seit 2005 mit Luciana Barroso (49) verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Eine weitere Tochter brachte Luciana mit in die Beziehung. Zuletzt war er unter anderem in Christopher Nolans Blockbuster "Oppenheimer" zu sehen, der 2023 weltweit für Furore sorgte. Mit der Titelrolle des Odysseus übernimmt er nun eine der ikonischsten Figuren der antiken Literatur.

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Mumford & Sons: The House Band" in New York

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Imago Matt Damon in einer Szene aus Christopher Nolans "The Odyssey" (2026)