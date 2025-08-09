Malcolm-Jamal Warners (†) Mama meldet sich erstmals zu Wort

Die plötzliche und tragische Nachricht vom Tod von Malcolm-Jamal Warner (54) hat viele erschüttert. Der ehemalige Star der "Cosby Show" ertrank am 20. Juli während eines Urlaubs in Costa Rica. Er war mit einem Freund im Meer schwimmen, als beide von einer starken Strömung erfasst wurden. Während es dem Freund gelang, sich zu retten, wurde Malcolm ans Ufer gebracht, wo er trotz sofortiger Hilfe der Rettungskräfte nicht mehr gerettet werden konnte. Fast drei Wochen nach dem Unglück meldete sich seine Mutter Pamela Warner erstmals zu Wort und teilte ihre Gefühle und Erinnerungen in einem emotionalen Instagram-Post.

Pamela beschrieb ihren Sohn als außergewöhnlich liebevollen Menschen und betonte, dass er sowohl als Ehemann, Vater als auch als Sohn eine besondere Rolle einnahm. "Malcolm war nicht nur mein Sohn, sondern mein Lehrer, Vertrauter und bester Freund", schrieb sie. Besonders bewegend: Pamela versicherte, dass Malcolm friedlich verstarb und nicht leiden musste. "Malcolm wurde durch Wasser geboren und ging durch Wasser hinüber. Es war seine Zeit. Seine Mission auf Erden war erfüllt", fügte sie hinzu. In ihrer Botschaft hob sie hervor, wie wichtig es für Fans und Freunde sei, die Erinnerungen an ihn festzuhalten, um seinen Geist lebendig zu halten. Sie kündigte außerdem an, dass sein Vermächtnis über einen eigens geschaffenen Instagram-Account weiter geehrt und mit Projekten in seinem Namen fortgeführt werde.

Malcolm-Jamal Warner wurde vor allem durch seine Rolle in der "Cosby Show" weltberühmt. Doch auch abseits der Schauspielerei zeichnete er sich durch zahlreiche Talente aus: So widmete er sich spät, aber erfolgreich der Musik und gewann mit seiner Band Miles Long sogar einen Grammy. Seine humorvolle und herzliche Art machte ihn bei Kollegen und Fans gleichermaßen beliebt. Stars wie Eddie Griffin, Emily VanCamp (39) und Anthony Mackie (46) äußerten ihre Trauer öffentlich und würdigten ihn als herzensguten Menschen. Malcolm hinterlässt eine Frau und eine Tochter, deren Identitäten er stets schützte und aus der Öffentlichkeit fernhielt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Malcolm-Jamal Warner mit seiner Mutter Pamela Warner, 2009

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / Everett Collection Malcolm-Jamal Warner in der "Cosby Show"