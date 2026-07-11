Nach Horror-Unfall: Anna-Maria Ferchichi reflektiert Ängste

Ein Urlaubsmoment, der beinahe in einer Tragödie geendet hätte: Im Sommer 2025 erlitt Djibrail (12), Sohn von Anna-Maria Ferchichi (44) und ihrem Ehemann Bushido (47), während des Familienurlaubs in Ras al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen schweren Unfall. Bei einer Wasseraktivität durchtrennte ein Seil seinen Arm in der Achsel beinahe vollständig. Jetzt spricht das Elternpaar im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido-Podcast" auf RTL+ offen über die Nachwirkungen dieses Schockerlebnisses. "Djibrail hätte sterben können an diesem Strand", erinnert sich die achtfache Mutter, die Sorgen und Wünsche stets mit ihren Followern teilt, merklich emotional.

Der Unfall habe nicht nur bei Djibrail, den seine Eltern liebevoll Djibi nennen, tiefe Spuren hinterlassen – auch Anna-Maria kämpfte in den Wochen danach mit sich selbst: "Es hat mein ganzes Weltbild wackeln lassen." Aus Angst heraus wollte sie ihren Kindern kurzerhand alle Hobbys verbieten: kein Reiten mehr, kein Skifahren, kein Fußball, nicht alleine vor die Tür. Bushido erinnert sich, dass seine Frau sogar davon sprach, die Pferde zu verkaufen. Anna-Maria beschreibt, wie sich die Angst selbst immer weiter steigerte: "Die Angst wird auch größer, die Angst vor der Angst." Doch dann fasste sie eines Morgens einen Entschluss: "Ich werde meine ganze Zukunft, meine ganze Gegenwart, unsere Kinder, alles nicht opfern für etwas, was irgendwann vielleicht passieren könnte." Sie entschied sich bewusst dagegen, ihre Sorgen auf ihre Kinder zu übertragen.

Bushido scheint in derart aufwühlenden Momenten der ruhigere Part von beiden zu sein: "Du hast Narben. Ich habe Narben. Weißt du, wenn wir uns unsere Narben angucken, dann ... wir kennen die Geschichte dazu. Natürlich denkt man nicht so supercool, aber irgendwie gehört es dann doch zu einem dazu", resümiert er. Der Unfall von Djibi hatte damals für großes Aufsehen gesorgt. Anna-Maria, die wohl selbst ein abenteuerlustiges Kind gewesen sein soll, hatte auf Instagram detailliert geschildert, was ihrem Sohn passiert war: Der Junge war von einem Wassersport-Sofa ins Wasser gefallen und dabei in ein Seil geraten, das seinen Arm beinahe vollständig durchtrennte. Sein Trizeps, eine Sehne und einige Nerven waren verletzt und mussten wieder zusammengenäht werden.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

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Instagram / bush1do Bushido und Djibi, Juni 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026