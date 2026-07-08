Anna-Maria Ferchichi packt über das Älterwerden aus

Anna-Maria Ferchichi (44) hat sich ihren Followern gegenüber ungewohnt offen gezeigt – und dabei ein Thema angesprochen, das wohl viele beschäftigt: das Älterwerden. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wie sie als Person des öffentlichen Lebens dazu steht. Ihre Antwort fiel alles andere als oberflächlich aus. Natürlich gebe es Dinge, die sie vermisse, gab die achtfache Mutter, die offen über schwere Zeiten sprach, ehrlich zu. Straffe Beine ohne großen Aufwand und Haare ohne graue Ansätze sind zwei der vielen Dinge, die sie natürlich begrüßen würde. Doch das sei eben nur eine Seite der Medaille.

Die andere Seite wiegt für Anna-Maria deutlich schwerer: Mit den Jahren werde man "herrlich entspannt" – sich selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. "Dieses Gefühl ist wertvoller als straffe Beine und ich mag mich selber mit 44 mehr als mit 24", versicherte sie ihren Fans. Das Älterwerden erlebe sie aber nicht nur an sich selbst sehr bewusst, sondern auch an ihren Kindern: "Man trauert der Zeit hinterher." Gleichzeitig erfülle es sie mit Stolz, wie selbstständig ihre Kinder mit jedem Jahr werden. Für Anna-Maria, die zu ihren Beauty-Eingriffen steht, gehören Wehmut und Freude untrennbar zusammen – doch sie hat eine klare Haltung: "Ich entscheide mich eigentlich immer für die Positive. So lebt es sich einfach besser."

Anna-Maria, die mit Rapper Bushido (47) und ihren acht Kindern in einem weitläufigen Anwesen im Münchner Nobelvorort Grünwald lebt, nimmt ihre Follower auf Instagram regelmäßig mit in ihren Alltag – ob bei persönlichen Reflexionen wie dieser oder bei Einblicken in ihr Zuhause, das sie zuletzt mit einer Umgestaltung der fast sieben Meter hohen Wohnzimmerdecke beschäftigt hatte. Dass die Schwester von Sarah Connor (46) ständig den Drang zu haben scheint, ihre Umgebung zu verändern, führen Fans auf ihre innere Unruhe zurück – auch wenn Anna-Maria das Gegenteil betont. Vor allem Kritik zu ihrem Äußeren weiß die Influencerin stets zu kontern.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi machen zusammen Urlaub