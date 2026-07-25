Trotz Quotenflaute kehrt Pufpaffs Stand-up-Club zurück

ProSieben macht es im August richtig voll für Sebastian Pufpaff (49): Der Moderator kehrt nicht nur mit TV total aus der Sommerpause zurück, sondern bekommt direkt im Anschluss auch eine neue Staffel vom "TV total Stand-up-Club". Ab dem 11. August laufen dienstags ab 21:25 Uhr sechs neue Folgen der Comedyshow. Zur Premierenausgabe begrüßt Sebastian auf der Bühne Bastian Bielendorfer (42), Herr Schröder, Katrin Bauerfeind (44), Masud und Tahnee.

Damit schiebt Sebastian am Dienstagabend gleich Doppelschichten: "TV total" läuft bereits vor dem "Stand-up-Club". Die erste reguläre Ausgabe nach der Sommerpause ist laut DWDL für den 25. August geplant. Davor zeigt ProSieben zunächst eine Sommer- und eine Retro-Edition. Ebenfalls am 11. August startet außerdem eine neue Staffel von "Erkennst Du den Song? Live" – um 22:45 Uhr quizzen die Zwillinge Dennis und Benni Wolter zusammen mit vier Promis um die goldene Ananas. Zum Auftakt sind Freshtorge (37), Michael Patrick Kelly (48), Edin Hasanovic und Sängerin Esther Graf (27) mit dabei.

Das Comeback des "Stand-up-Clubs" kommt trotz eher mauer Quoten. Die bisher in diesem Jahr ausgestrahlten Folgen kamen dem Medienmagazin zufolge im Schnitt auf etwas mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – rund eine halbe Million Zuschauer schalteten ein. Sebastian ist seit 2021 das Gesicht von "TV total" bei ProSieben und übernahm die Sendung damals von Stefan Raab (59), der das Format von 1999 bis 2015 moderiert hatte.

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Joyn/Steffen Z Wolff/Brainpool Sebastian Pufpaff, "TV total Stand-up-Club"-Host

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ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

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Joyn/Felix Görgens "Erkennst DU den Song? LIVE" mit Benni Wolter und Dennis Wolter