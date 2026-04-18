Cooler Coup: Lil Baby steigt mit ins Eiscreme-Business ein

Snoop Dogg (54) und Lil Baby haben eine gemeinsame Geschäftsidee – und die hat nichts mit Musik zu tun. Der Rapper Lil Baby steigt als Mitbegründer und Investor bei Dr. Bombay Ice Cream ein, der Eismarke von Snoop Dogg. Das gab das Unternehmen gegenüber dem Magazin People bekannt. Die Marke setzt auf Hip-Hop-Flair und Nostalgie der neunziger Jahre und bietet laut eigener Beschreibung ein Eiscreme-Sherbet-Hybrid mit ungewöhnlichen Geschmackskombinationen und kräftigen Aromen. Zu den Sorten gehören unter anderem Iced Out Orange Cream, Baked Blueberry Muffin, Sticky Caramel Apple und Tropical Sherbet Swizzle. Am 26. April eröffnet zudem der erste stationäre Laden der Marke am Venice Boardwalk in Los Angeles – und wird dort bis Oktober 2026 geöffnet bleiben.

Dass Lil Baby an Bord geholt wurde, sei laut Cordell Broadus, Snoops Sohn und kreativer Direktor der Marke, eine sehr bewusste Entscheidung gewesen: "Lil Baby hat eine der authentischsten Marken in der Musikbranche aufgebaut und weiß, wie man Menschen in großem Maßstab anspricht. Es geht hier nicht um einen Namen – es geht darum, jemanden an Bord zu haben, der unsere langfristige Vision teilt und uns helfen kann, etwas aufzubauen, das für die nächste Generation von Eisliebhabern Bestand hat", erklärte er.

Die Idee zu Dr. Bombay kam Snoop nach eigener Aussage aus einer ganz persönlichen Frustration heraus. "Ich musste immer zwei oder drei verschiedene Eismarken auf einmal kaufen und sie selbst mischen, um die Aromen zu bekommen, die ich wollte", erklärte er gegenüber People und fügte hinzu: "Jemand musste das richtig machen – und warum nicht ich?" Zum Auftakt der Marke veröffentlichte er anlässlich seines 52. Geburtstags im Jahr 2023 eine limitierte Sorte namens Birthday Party mit gelbem Kuchenboden, Zuckerstreuseln, zerkleinerten Brezeln und Schokoladenglasur-Swirls. Seine persönliche Lieblingssorte ist seitdem jedoch eine andere. "Iced Out Orange Cream werde ich immer essen. Das ist Vanilleeis mit Orangensorbet und einer geschwungenen Orangekreation", sagte er.

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