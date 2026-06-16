Gangsta-Rapper ganz soft: Snoop Dogg feiert 29 Jahre Ehe

Snoop Dogg (54) zeigt sich von seiner ganz weichen Seite: Der Rapstar feierte am 14. Juni sein 29. Ehejubiläum mit seiner Frau und Managerin Shante Broadus (54) – und blickt dafür mit seinen Fans auf Instagram zurück. In einem nostalgischen Clip ist die pompöse Feier zu Shantes 50. Geburtstag im vergangenen November zu sehen, bei der der Musiker seiner Liebsten gleich drei glitzernde Ringe überreicht. Vor Familie und Freunden erklärt Snoop in dem Video, was es mit jedem einzelnen Schmuckstück auf sich hat, während Shante seine Hand hält und aufmerksam zuhört.

Im Throwback-Video erinnert sich der Rapper zunächst an die Anfänge ihrer Beziehung. Der erste Ring stehe dafür, dass Shante damals seine Freundin geworden sei – und die einzig richtige, die er je hatte. "Der zweite Ring steht dafür, dass du meine Frau geworden bist", fährt Snoop fort. "Das war der schönste Moment meines Lebens, denn wir hatten zwei Kinder und schließlich haben wir noch ein weiteres bekommen, eine wunderschöne Tochter." 2008 erneuerten Snoop und Shante ihre Ehegelübde bei einer Zeremonie mit rund 200 Gästen auf der Ranch von Sänger Charlie Wilson. Der dritte Ring aus dem Geburtstagsclip sei schließlich für die 'Liebe seines Lebens' bestimmt, wie Snoop schwärmt. In der Caption zu seinem aktuellen Jubiläumspost lässt er dazu nur ein paar Ring-Emojis, ein Kuss- und ein Gebets-Emoji sprechen.

Die Liebesgeschichte von Snoop und Shante begann schon in der Schulzeit: Die beiden lernten sich als Teenager an der Beach Polytechnic High School in Kalifornien kennen. Heute managt Shante als "Boss Lady" nicht nur die Karriere des Rappers, sondern kümmert sich auch um die große Patchworkfamilie, zu der neben den drei gemeinsamen Kindern auch Snoops Sohn Julian und mehrere Enkel gehören. Im Gespräch mit dem Magazin People beschrieb der Musiker seine Frau als jemanden, der ihn "versteht" und als "großartige Mutter, großartige Großmutter und ausgezeichnete Ehefrau". Außerdem habe sie ihm beigebracht, geduldiger zu sein und Zeit für die Familie einzuplanen. Auf Social Media feiern die beiden ihre Jahrestage seit Jahren mit gemeinsamen Fotos – mal im schicken Red-Carpet-Look, mal im Partneroutfit mit farblich abgestimmten Jogginganzügen.

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Getty Images Shante Broadus und Snoop Dogg, November 2024

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Getty Images Snoop Dogg, Rapper

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Getty Images Snoop Dogg und seine Frau Shante im Juni 2021