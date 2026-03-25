Erster Geburtstag: Snoop Doggs Tochter gedenkt ihres Babys

Rund zwei Monate nach dem Tod ihrer kleinen Tochter stand Cori Broadus (26) vor einem der schwersten Momente ihrer Trauer: dem Geburtstag des Kindes, das sie nie aufwachsen sehen durfte. Codi Dreaux, Tochter von Cori und ihrem Verlobten Wayne Deuce, wäre heute (24.3.) ein Jahr alt geworden – ein Datum, das unter anderen Umständen mit Kuchen und Babygelächter gefeiert worden wäre. Stattdessen nutzte Cori die sozialen Medien, um ihrer verstorbenen Tochter öffentlich zu gedenken und ihr Liebe zu schicken. Die Tochter von Rapper Snoop Dogg (54) zeigte in einem Videoclip, wie sie am Grab ihrer kleinen Tochter Luftballons in den Himmel steigen ließ und anschließend mit ihren Liebsten auf einem Boot feierte. "Codis erster Geburtstag – Zusammenfassung. Für immer mein Baby!!", schrieb Cori zu dem emotionalen Beitrag.

Codi kam im Januar 2025 zur Welt – drei Monate zu früh, mit einem Gewicht und einer Reife, die ihr das Überleben zunächst schwer machten. Die Schwangerschaft war von Beginn an mit hohen Risiken verbunden: Cori leidet seit ihrem sechsten Lebensjahr an Lupus und hatte im Januar 2024 einen Schlaganfall erlitten. Hinzu kam, dass sie während der Schwangerschaft das sogenannte HELLP-Syndrom entwickelte, eine schwere Verlaufsform der Präeklampsie, die eine sofortige Frühgeburt notwendig machte. Das Mädchen verbrachte daraufhin zehn Monate auf der neonatologischen Intensivstation, bevor es Anfang Januar 2026 endlich nach Hause entlassen wurde. Diese Heimkehr schien zunächst ein Hoffnungszeichen zu sein. Doch nur zwanzig Tage später, am 31. Januar 2026, teilte Cori über Instagram mit, dass Codi gestorben war. "Ich habe die Liebe meines Lebens verloren", schrieb sie.

Auch Papa Wayne verabschiedete sich von seiner Kleinen mit mehreren Bildern auf Instagram, auf denen er seine Tochter im Arm hielt. "Ich bin so traurig, seit du mich verlassen hast, Codi Dreaux. Aber ich weiß, dass du in Frieden bist. Papa wird dich immer lieben", schrieb er. Die Beerdigung fand Anfang Februar 2026 statt. Fotos, die Cori anschließend auf Instagram teilte, zeigten Gäste in aufeinander abgestimmten "Codi's Crew"-Outfits sowie Codis kleinen Sarg, der mit Blumen und einem Teddybär bedeckt war. Snoop Dogg, der selbst vier Kinder hat, stand seiner Tochter in dieser schweren Zeit zur Seite und war auch bei der Gedenkfeier im Februar dabei.

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Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Snoop Dogg

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Instagram / princessbroadus Fuß von Cori Broadus' Baby

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Getty Images Snoop Dogg und Cori Broadus

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