Darum entschied sich Meagan Good gegen Katze und für Mann

Manchmal muss man im Leben schwierige Entscheidungen treffen – das weiß auch Meagan Good (44). Die Schauspielerin sprach jetzt im Podcast "Picture This" mit Schauspielerin und Realitystar Jonica Booth offen darüber, warum sie ihren geliebten Kater Bam Bam abgeben musste. Ihr Fazit brachte sie dabei mit einem Lachen auf den Punkt: "Ich habe mich für den Mann entschieden." Gemeint ist ihr Ehemann Jonathan Majors (36), mit dem sie seit März 2024 verheiratet ist und der nicht nur sein Herz, sondern auch gleich seine Hunde mit in die Beziehung brachte.

Doch von Anfang an: Meagan hatte Bam Bam, einen Bambino – eine Kreuzung aus Sphynx und Munchkin – bereits als kleines Kätzchen bei sich aufgenommen und ihn ihren Instagram-Followern vorgestellt. Als Jonathan mit seinen zwei Hunden einzog, geriet das Gleichgewicht im Haushalt ins Wanken. Als dann noch ein dritter Welpe dazukam, war es um Bam Bams Nerven endgültig geschehen: Der Kater begann, ins Bett zu urinieren. "Zuerst war ich hin- und hergerissen", gestand Meagan im Podcast: "Ich werde ihn vermissen, und ich will ihn wirklich hier haben. Er ist mein kleines Kätzchen." Doch ein weiterer Welpe brachte schließlich das Fass zum Überlaufen. Als Jonica scherzhaft nachfragte, ob sie den Hund dem Kater vorgezogen habe, antwortete Meagan lachend: "Ich habe mich für den Mann entschieden." Mittlerweile leben bei dem Paar vier Belgische Malinois, wie Meagan in einem Interview mit dem Hollywood Reporter berichtete.

Meagan und Jonathan lernten sich im Oktober 2022 beim "Ebony Power 100 Gala"-Event kennen. Öffentlich wurden sie als Paar erstmals im Mai 2023 gesehen, bevor sie im März 2024 in einer intimen Zeremonie im Garten ihres gemeinsamen Hauses in Los Angeles heirateten. Ihren Wandel von der Katzen- zur Hundeliebhaberin kommentierte Meagan bereits im September 2023 auf Instagram mit einem augenzwinkernden Post, in dem sie scherzte, wer hätte gedacht, dass aus dieser "Catwoman" einmal eine Hundemama wird.

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Leon Bennett / Getty Images Meagan Good und Jonathan Majors, 2024

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Getty Images Schauspieler Jonathan Majors und Model Meagan Good

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Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good im März 2025