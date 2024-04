Belästigungsklage: Jonathan Majors muss nicht ins Gefängnis!

Jonathan Majors (34) musste sich heute vor Gericht verantworten – und kam glimpflich davon. Der Schauspieler war kürzlich wegen fahrlässiger Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen worden. Wie TMZ berichtet, wurde am heutigen Montagmorgen in einem Gericht in New York sein Strafmaß verkündet. Der Richter verurteilte den einstigen Marvel-Star zu einem einjährigen Interventionsprogramm, das er in Los Angeles absolvieren wird. Damit entgeht Jonathan einer bis zu einem Jahr langen Haftstrafe. Unterstützt wurde er bei dem heutigen Termin von seiner Freundin Meagan Good (42). Wie Aufnahmen der Quelle zeigen, lief Jonathan Hand in Hand mit der "Harlem"-Darstellerin in das Gebäude.

Ein Teil des Programmes, das der 34-Jährige absolvieren muss, ist eine psychologische Beratung. Über 52 Wochen lang musser einmal wöchentlich zu einem Gespräch mit einem Therapeuten. Sollte er diese Termine nicht einhalten oder sich an die sonstigen Auflagen nicht halten, droht Jonathan eine Haftstrafe. Welche Maßnahmen er sonst noch in seinem Interventionsprogramm wahrnehmen muss, ist nicht bekannt.

Der "The Last Black Man in San Francisco"-Darsteller war von seiner ehemaligen Freundin Grace Jabbari verklagt worden. Die Schauspielerin hatte ihm vorgeworfen, sie belästigt und verletzt zu haben. Noch vor wenigen Tagen versuchten Jonathans Anwälte seinen Schuldspruch abweisen zu lassen, doch scheiterten.

Jonathan Majors und Meagan Good, 2023 bei AAFCA Special Achievement Awards Luncheon

Jonathan Majors beim Sundance Film Festival 2023

