Chaos am Filmset: Jonathan Majors stürzte aus einem Fenster

Bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Actionfilm für "The Daily Wire" ist Jonathan Majors (36) durch ein Fenster gestürzt. Der Schauspieler filmte eine Szene gemeinsam mit seinem Kollegen JC Kilcoyne, bei der beide von einem Gegner erschossen werden sollten und daraufhin rückwärts durch ein Fenster fielen. Das Problem: Das Fenster war nur mit einer losen Scheibe aus Sicherheitsglas versehen, die eigentlich für einen späteren Stunt ohne Schauspieler vorgesehen war. Beide Darsteller stürzten samt Glasscheibe etwa zwei Meter in die Tiefe. JC musste laut dem Magazin Deadline anschließend an seinen Händen genäht werden, wie Quellen mit Kenntnis des Vorfalls berichteten.

Der Fenstersturz war offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Bereits am 26. März hatte die Gewerkschaft IATSE einen Streik gegen die Produktion ausgerufen, nachdem sich die Sicherheitsbedenken während der bisherigen fünf Drehwochen gehäuft hatten. Mehrere Crewmitglieder, die mittlerweile die Arbeit niedergelegt haben, berichteten Deadline von weiteren Vorfällen: So seien Requisiten auf Teammitglieder gefallen, darunter ein präparierter Ast, der den Setmediziner getroffen habe. Zudem habe es vor komplexen Stunts keine Besprechungen mit den Abteilungsleitern gegeben. Die Produzenten bestreiten die Vorwürfe nicht, erklärten aber gegenüber Deadline: "Wir verhandeln nicht mit Kommunisten."

Jonathan ist vor allem durch seine Rolle als Kang im Marvel Cinematic Universe bekannt geworden. Der Film, an dem er aktuell arbeitet, soll "Run Hide Fight Infidels" heißen und eine Art Anthologie-Fortsetzung des Actionthrillers "Run Hide Fight" von 2020 sein. Die Geschichte orientiert sich an Actionfilmen der 80er- und 90er-Jahre wie "Red Dawn" und "Toy Soldiers". Trotz der Streikposten läuft die Produktion offenbar weiter, die Firmen suchen aktiv nach Ersatz für die streikenden Crewmitglieder.

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Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

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Getty Images Jonathan Majors vor dem Manhattan Criminal Court, April 2024

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