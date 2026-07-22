Wow: Diese "Interstellar"-Szene ging Nolan ungewöhnlich nah

Kurz vor dem Kinostart seines neuen Epos "Die Odyssee" hat Regisseur Christopher Nolan (55) in einem Interview mit The Atlantic überraschende Details zu einer der emotionalsten Szenen aus "Interstellar" preisgegeben. In dem Science-Fiction-Film von 2014 muss Hauptfigur Cooper, gespielt von Matthew McConaughey (56), feststellen, dass er in einem für ihn nur wenige Stunden langen Zeitraum mehr als 23 Jahre aus dem Leben seiner Kinder verpasst hat. Weinend schaut der Ex-NASA-Pilot eine Videoaufnahme, in der sein Sohn ihm erzählt, was sich inzwischen ereignet hat. Diese Szene habe Christopher dazu bewogen, das Projekt überhaupt in Angriff zu nehmen.

Für diese Schlüsselszene habe der Regisseur gleich mit mehreren seiner eigenen Regeln gebrochen. "Wir haben McConaugheys Reaktion zuerst gefilmt, in Großaufnahme. Das macht man eigentlich nie in einer Szene", erklärte er. Matthew habe die Videobotschaften seiner Filmkinder zuvor noch nicht gesehen – sie waren im Voraus aufgenommen worden –, damit seine erste, unverfälschte Reaktion aufgenommen werden konnte. "Das letzte Puzzleteil war ein wunderschönes Musikstück von Hans Zimmer, das im Film nicht wirklich Platz gefunden hatte", so Christopher. Der Soundtrack wurde dabei ungewöhnlicherweise wie ein diegetisches Element eingesetzt – er stoppt exakt in dem Moment, in dem die Videobotschaften enden. "Das durchbricht fast die vierte Wand, und das ist nicht die Art von Dingen, die ich gerne mache, aber es fühlte sich perfekt und passend für diesen Moment an", fügte der Regisseur hinzu.

Die emotionale Szene stammt ursprünglich aus der Feder von Christophers Bruder Jonathan Nolan (50), der das Drehbuch zu "Interstellar" geschrieben hat. "Die große Wahrheit ist, dass sie im Drehbuch meines Bruders vorkam und eines der Dinge war, die mich dazu brachten, den Film zu machen", betonte Christopher. Als Vater habe ihn der Gedanke, das Aufwachsen seiner Kinder zu verpassen, besonders berührt. Jonathan ist als Autor bekannt und hat bereits bei mehreren Projekten mit seinem Bruder zusammengearbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey bei der UK-Sondervorführung von "The Lost Bus" in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Nolan, britischer Drehbuchautor