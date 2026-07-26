Vor laufender Kamera: Gast sorgt bei Kate Garraway für Panne

In einer Live-Sendung von "Good Morning Britain" kam es zu einem unangenehmen Zwischenfall: Moderatorin Kate Garraway (59), die nach dem Tod ihres Mannes mit einem Berg von Schulden kämpft, musste ein Interview kurz unterbrechen. Nachdem ein Mann im Hintergrund der Kamera eine obszöne Geste gezeigt hatte, entschuldigte sie sich bei den Zuschauern und ihrem Gast. Kate war gemeinsam mit ihrem Co-Moderator Rob Rinder im Gespräch mit Jane Meagher, der Vorsitzenden des Stadtrats von Edinburgh. Thema war die neue Tourismusabgabe der schottischen Hauptstadt, die künftig fünf Prozent auf die Kosten der ersten fünf Übernachtungen in Hotels, Pensionen und anderen Unterkünften aufschlägt – just vor dem Ansturm der Besucher zu den Edinburgh Festivals.

Als der Mann mit dem sogenannten Reverse-V-Zeichen hinter Jane auftauchte, reagierte Kate sofort. Sie wandte sich an die Stadtratschefin und erklärte gegenüber den Zuschauern: "Nur kurz zur Info, Jane: Du wirst es nicht bemerkt haben, weil du so eloquent mit uns gesprochen hast, während Edinburgh wunderschön hinter dir zu sehen war", versuchte die preisgekrönte Journalistin die Situation zu entschärfen. "Aber jemand ist vorbeigekommen und hat eine ziemlich unhöfliche Geste gemacht. Falls ihr das zuhause gesehen habt – das sagt nichts über Jane oder Edinburgh aus." Anschließend wurde das Gespräch professionell fortgesetzt. Die Tourismusabgabe, über die Edinburgh berät, soll ähnlich wie bereits beschlossene Regelungen in Glasgow, Aberdeen und Stirling funktionieren.

Es war nicht die einzige Panne der Woche bei "Good Morning Britain". Bereits zuvor hatte ein anderer Gast für Aufsehen gesorgt: Der britische Politiker Robert Jenrick war per Video zugeschaltet, um über eine Geldzuwendung an Reform-UK-Chef Nigel Farage zu sprechen. Nachdem das Gespräch mit den Moderatoren Ed Balls und Susanna Reid (55) beendet war, war Robert noch offen ins Mikrofon zu hören – und bezeichnete das Interview als "Zeitverschwendung". Ed reagierte prompt und verteidigte die Sendung: "Ich glaube, es war keine Zeitverschwendung. Robert Jenrick hat klare Antworten zur Polizeiermittlung gegeben." Susanna, die nach dem deplatzierten Kommentar des Politikers sichtlich überrascht wirkte, bedankte sich dennoch für dessen Zeit.

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IMAGO / FAMOUS Kate Garraway, Oktober 2025

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Getty Images Kate Garraway bei den National Television Awards im September 2024

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Getty Images Susanna Reid, Moderatorin