Mordfall um D4vd: War Celeste Rivas Hernandez schwanger?

Sänger D4vd (21), bürgerlich David Burke, steht in Los Angeles weiter im Fokus eines aufsehenerregenden Mordverfahrens: Vor Gericht werden nun intime Chatverläufe mit der getöteten Celeste Rivas Hernandez verlesen. In der aktuellen Anhörung präsentierte die Staatsanwaltschaft laut Entertainment Weekly Textnachrichten aus den Jahren 2023 und 2024, in denen die damals 13-Jährige und der Musiker über eine mögliche Schwangerschaft, die Pille danach und Abtreibungen sprechen. Die Ermittler sehen darin zentrale Bausteine, um die Beziehung zwischen dem Social-Media-Star und dem späteren Mordopfer zu beleuchten.

In einem Chat soll sich der Sänger bei Celeste entschuldigt haben, dass sie wegen ihm "da durch" musste, worauf sie ihm geschrieben habe, dass keiner von beiden in der Lage sei, sich um ein Baby zu kümmern und eine Abtreibung "das Beste" sei. In weiteren Texten sei von der Angst die Rede gewesen, die erste Abtreibung habe womöglich nicht funktioniert, außerdem stellte Celeste klar: "Ich habe mein erstes Kind für dich getötet." Die Staatsanwaltschaft spricht von einer illegalen sexuellen Beziehung und wirft dem Musiker vor, Celeste getötet zu haben, nachdem sie damit gedroht habe, alles öffentlich zu machen und damit seine Karriere zu zerstören. D4vds Verteidigerin Blair Berk erklärte hingegen gemeinsam mit ihrem Team gegenüber Entertainment Weekly, die Beweise würden letztlich zeigen, dass ihr Mandant Celeste nicht getötet habe und nicht für ihren Tod verantwortlich sei.

Hintergrund des Verfahrens ist der gewaltsame Tod der 14-jährigen Celeste, deren Leichenteile Monate nach ihrem Verschwinden im Kofferraum eines Wagens gefunden worden waren. Bisher kamen bereits zahlreiche schlimme Details ans Licht, darunter der angebliche Einsatz von Werkzeugen und speziellen Materialien, die der Musiker unter verschiedenen Namen im Internet bestellt haben soll. Für Celestes Angehörige ist die Fülle an neuen Enthüllungen eine zusätzliche Belastung: Sie hatten ihre Tochter als lebensfrohes Mädchen beschrieben, das Musik und Tanz liebte und dessen Verlust sie tief getroffen hat.

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Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

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Getty Images Ein Porträt von Celeste Rivas Hernandez bei einer Pressekonferenz von Los Angeles County District Attorney Nathan J. Hochman

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Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris