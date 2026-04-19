Starspektakel: Geena Davis rockt Coachella mit 70 Jahren

Beim zweiten Wochenende des Coachella-Festivals 2026 hat Sabrina Carpenter (26) für einen weiteren unvergesslichen Überraschungsmoment gesorgt: Die Sängerin holte Schauspielerin Geena Davis (70) auf die Bühne – und begeisterte damit das Publikum. In einem Video des Auftritts auf X hält sie mit langen blonden Haaren in einem weißen Auto einen eindringlichen Monolog über vergangene Jugend und den Reiz des Ruhms. Dabei spielt sie eine ältere Version von Sabrina – und sieht dabei so jugendlich aus, dass die Fans kaum glauben konnten, wie alt Geena wirklich ist.

Auf der Plattform X überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. "Geena Davis mit 70 Jahren! Ikonisch und makellos!", schrieb ein Nutzer. "Ich liebe Geena Davis, schon immer. Das ist so unglaublich", schwärmte ein anderer. Besonders die Verbindung zum ersten Festivalwochenende sorgte für Aufregung, denn dort hatte Susan Sarandon (79) dieselbe Rolle übernommen. Susans Version des Monologs war von manchen Fans als etwas schwerfällig empfunden worden. Laut The Wrap wurde der Text für Geenas Auftritt deutlich gekürzt, was beim Publikum gut ankam.

Susan und Geena verbindet neben der gemeinsamen Coachella-Erfahrung eine jahrzehntelange Geschichte: In dem 1991 erschienenen Kultfilm "Thelma & Louise" spielten sie das titelgebende Duo – Geena als Hausfrau Thelma, Susan als ihre freigeistige Freundin Louise. Der Film wurde von Ridley Scott (88) inszeniert und von Callie Khouri geschrieben, die dafür den Oscar für das beste Originaldrehbuch gewann. Beide Hauptdarstellerinnen wurden damals für den Academy Award als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Dass Sabrina nun beide Schauspielerinnen – an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden – für ihr Festival-Spektakel gewinnen konnte, wurde von Fans als Hommage an die Frauen gewertet, die die Popkultur geprägt haben. Madonnas Gastauftritt beim zweiten Festivalwochenende rundete das Star-Spektakel weiter ab.

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Getty Images Geena Davis, Schauspielerin

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Susan Sarandon, Februar 2020