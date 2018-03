Sie macht kurzen Prozess! Erst vor zwei Monaten erblickte Jessica Albas (36) Söhnchen Hayes das Licht der Welt. Ihre Schwangerschaft wird die Schauspielerin bestimmt mit gemischten Gefühlen in Erinnerung behalten – sie fühlte sich mit der riesigen Kugel oft sehr unglamourös. Doch ein unwohles Gefühl ging bei der Beauty auch nach der Geburt weiter – der Grund sind ihre Haare! Die haben nämlich ohne die Schwangerschaftshormone ganz schön an Fülle verloren – und deshalb mussten sie jetzt auch ab!

Und zu ihrem Haarschnitt nahm der "Sin City"-Star seine Follower jetzt bei Instagram mit. Mit einem Vorher-Nachher-Bild zeigte die brünette Schönheit ihren neuen Look: Von ausgefransten langen Haaren zu einem frechen Longbob. "Es fühlt sich so gut an, die Schwangerschafts-Haare loszuwerden", beschrieb Jessica total happy ihre Stimmung nach der Verwandlung. Und auch bei ihren Fans kommt die neue Frise richtig gut an. Sie kommentierten unter anderem: "Ich liebe den Schnitt" oder "Du siehst umwerfend aus".

Der "The Veil"-Darstellerin wird die haarige Veränderung bestimmt nicht schwergefallen sein. Schließlich änderte Jessica schon etliche Male ihre Mähne. Ob farbliche Experimente oder schnittige Neuerfindungen – die 36-Jährige transformiert sich gerne!

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit Sohn Hayes

Frazer Harrison / Getty Images Jessica Alba bei den Teen Choice Awards 2016

Instagram / jessicaalba Jessica Alba beim Friseurbesuch 2014

