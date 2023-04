90.900 Euro Gehalt: König Charles sucht neuen Privatsekretär

König Charles (74) will sein Team aufstocken. Als amtierender Monarch Großbritanniens hat der Royal ein riesiges Team an Unterstützern, die seine Termine ordnen und ihn beraten. Die wohl wichtigste Rolle in diesen Kreisen ist die des Privatsekretärs, denn der ist wohl der direkte Berater des Königs. Davon hat der 74-Jährige offenbar nicht nur einen. Nun will Charles sein Beraterteam um einen Sekretär erweitern – und das zu einem saftigen Gehalt.

Wie Daily Mail berichtet, hat Charles derzeit eine verlockende Stelle im Büro des Buckingham Palace anzubieten. Seinem neuen Privatsekretär winkt ein ordentliches Gehalt: Satte 90.900 Euro jährlich soll derjenige verdienen. Bewerben kann man sich über die offizielle Website der Royals. Dort ist die Position als die "wichtigste Beratungsquelle Seiner Majestät des Königs in seiner Rolle als Staatsoberhaupt und Oberhaupt der Nation" beschrieben. Derzeit sind Charles' erste Privatsekretäre Sir Clive Alderton und Sir Edward Young, die beide schon seit vielen Jahren im Dienst der Krone stehen.

Derzeit wird Charles' Team wohl vor allem mit der anstehenden Krönung beschäftigt sein. Die findet in wenigen Wochen statt und wird wohl wesentlich größer und prunkvoller als erwartet. Palast-Insider hatten The Telegraph verraten, dass ein großes und einmaliges Spektakel geplant sei. Demnach soll diese Krönung völlig anders werden als die von Queen Elizabeth (✝96).

Getty Images Der britische König Charles III.

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles vor dem Schloss Bellevue im März 2023

Getty Images König Charles III. bei den The Prince Of Wales And Duchess Of Cornwall Visit Wales - Day 2

