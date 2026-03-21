Heidi Klum rockt mit Sohn Henry Samuel den roten Teppich

Heidi Klum (52) zeigte sich am Mittwochabend bei der New Yorker Premiere des Science-Fiction-Films "Project Hail Mary" von ihrer glamourösen Seite. Das Model erschien zur Veranstaltung im Manhattan Lincoln Centre in einem locker geschnittenen weißen Ensemble, das es mit silbernen Stiletto-Heels kombinierte. Doch die wahre Überraschung des Abends war Heidis Begleitung: Ihr Sohn Henry Samuel (20) sorgte an ihrer Seite für Aufsehen. Der junge Mann bewies sein Mode-Gespür in einem beigen Zweiteiler, den er mit einer tief ausgeschnittenen Bluse mit Leopardenmuster kombinierte. Gemeinsam posierten Mutter und Sohn vor den Fotografen und zeigten, dass Stil in der Familie liegt.

Henry, der mittlerweile selbst eine Modelkarriere eingeschlagen hat und damit in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter tritt, überragte diese auf dem roten Teppich deutlich. Die beiden waren nicht die einzigen prominenten Gäste bei der Filmpremiere. Auch die Hauptdarsteller des Films, darunter Ryan Gosling (45), Sandra Hüller (47), Milana Vayntrub und James Ortiz, zeigten sich auf dem roten Teppich. Weitere Gäste des Abends waren Elias Becker (26), der Sohn der deutschen Tennis-Legende Boris Becker (58), sowie Reality-TV-Persönlichkeit Jonathan Cheban (52).

Heidi, Henry und Leni Klum (21) standen zuletzt sogar gemeinsam für ihre eigene Dokumentation vor der Kamera. Warum sie sich zu diesem Schritt entschlossen hat, erklärte die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin vor drei Wochen bei der Premiere des Films, bei der auch Promiflash anwesend war. "Wir hatten so viele tolle Jobs letztes Jahr, wo wir gesagt haben, das wäre auch mal ganz cool, wenn eine Kamera uns so ein bisschen dabei begleitet", berichtete Heidi. Dabei dreht sich alles um das Modelleben von Henry, Leni und ihr selbst – allerdings ohne private Einblicke hinter verschlossene Türen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Henry Samuel bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary" im Lincoln Center am 18. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Henry Samuel und Elias Becker bei der New Yorker Premiere von "Project Hail Mary" im Lincoln Center

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum beim Glamour Women of the Year Award in Berlin, November 2025