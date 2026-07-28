Celestes Familie geht auf D4vds Verteidigung im Prozess los

Die Familie der verstorbenen Celeste Rivas greift im laufenden Prozess gegen den Sänger D4vd (21) zu scharfen Worten. Ihr Anwalt Patrick Steinfeld meldete sich am Montag nach einer fünftägigen Anhörung zu Wort und übte heftige Kritik an der Verteidigung des Musikers. Er bezeichnete deren Vorgehen als verstörend – die Anwälte von D4vd hätten im Gerichtssaal versucht, die Schuld auf das 14-jährige Mädchen selbst abzuwälzen. Konkret warf er der Verteidigung vor, nichts unversucht zu lassen, um Beweise der Anklage zu diskreditieren. Gegenüber TMZ erklärte der Anwalt außerdem, die Familie sei nach dem Ende der mehrtägigen Anhörung erleichtert, da der Richter ausreichend Beweise für einen Mordprozess gegen den Musiker gesehen habe.

Die Verteidigung hatte laut Steinfeld unter anderem die Möglichkeit eines Suizids ins Spiel gebracht und Textnachrichten vorgelegt, in denen Celeste gedroht haben soll, D4vd zu töten. Darüber hinaus präsentierte die Verteidigung Nachrichten und Reiseunterlagen, die belegen sollen, dass Celestes Familie von ihrem Kontakt mit dem Sänger gewusst habe. Der Anwalt wollte sich dazu aus rechtlichen Gründen nicht äußern. Er widersprach aber der Behauptung des Sängers, Celeste habe ihm gegenüber angegeben, 18 Jahre alt zu sein. Ein Deputy des Los Angeles County Sheriff's Department soll D4vd bereits im Februar 2024 im Rahmen eines Wohlergehens-Einsatzes darüber informiert haben, dass das Mädchen damals erst 13 Jahre alt war. Steinfeld argumentierte, der Angeklagte habe damit gewusst, dass Celeste minderjährig war. Neben Mord wird dem Sänger auch fortlaufender sexueller Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie die widerrechtliche Verstümmelung menschlicher Überreste vorgeworfen. D4vd plädierte auf nicht schuldig.

Der Fall erschüttert Celestes Familie seit Monaten. Ihr Anwalt hatte bereits zuvor beschrieben, wie fassungslos die Angehörigen über den Vorwurf sind, D4vd soll nach dem Tod des Mädchens zu einer Kettensäge gegriffen und ihren Körper verstümmelt haben. Die Familie könne laut Steinfeld nicht begreifen, warum jemand so an ihrer Tochter gehandelt haben soll. D4vd, bürgerlicher Name David Anthony Burke, wurde als Sänger bekannt und hat auf Social-Media-Plattformen eine große Fangemeinde aufgebaut. Er wurde am 28. März 2005 geboren und ist damit zum Tatzeitpunkt noch keine 19 Jahre alt gewesen.

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IMAGO / Starface D4vd, Sänger

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Getty Images D4vd und seine Verteidigerin Marilyn Bednarski bei der Anklageverlesung in Los Angeles

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Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger