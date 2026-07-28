Ania Niediecks Ehe-Zoff startet an der Spülmaschine

Es ist ein Klassiker im Alltag vieler Paare – und auch bei Ania Niedieck (42) und ihrem Mann Chris sorgt die Küche für Gesprächsstoff. Der Grund: der Geschirrspüler. Ihr Mann wirft ihr nämlich vor, das Gerät viel zu voll zu räumen, wodurch das Geschirr nicht richtig sauber werde. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gab die Schauspielerin zu und betonte: "Mein Mann wirft mir vor, dass ich absolut keine Geschirrspülmaschine richtig einräumen kann." Eine Antwort auf den häuslichen Zoff hat die Alles was zählt-Darstellerin aber parat.

Mit Humor und Pragmatismus begegnet Ania dem Konflikt. "Mein Motto dazu lautet in solchen Momenten einfach: Stell dich dumm und sei klug!", erklärte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Lösung: klare Zuständigkeiten. "Wenn mein Mann den Geschirrspüler als sein absolutes Territorium betrachtet, dann soll er sich dort gerne austoben und das Kommando übernehmen", sagte die Schauspielerin. "Ich halte mich da dezent zurück, dafür sind im Gegenzug die Waschküche und die gesamte Wäsche meine exklusive Abteilung." Zusätzlich nervt sie das Gerät aus einem weiteren Grund: Sie findet es "unerträglich laut" und würde es am liebsten sofort ersetzen. Doch Chris, der von Beruf BWLer ist, hält das Geld zusammen. "Er sagt eiskalt, dass das Gerät so lange genutzt wird, wie es noch irgendwie läuft", berichtete Ania.

Dass Ania und ihr Mann offen über ihre Beziehung sprechen, zeigte sie bereits mit ihrem ehrlichen Geständnis über Eifersucht. Bekannt ist die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle in der RTL-Serie "Alles was zählt", in der sie seit 2010 die selbstbewusste Isabelle Reichenbach verkörpert. Die Serie wird in Köln produziert. Bald ist sie auch in einer ganz anderen TV-Welt zu sehen: Ania wird in der RTL-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! zu sehen sein.

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Imago Schauspielerin Ania Niedieck im Juni 2026

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Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Star

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Hauter,Katrin / ActionPress Ania Niedieck und ihr Mann Chris Hecker, 2018