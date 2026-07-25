Eine Cartier-Uhr erzielt bei "Bares für Rares" Rekordpreis

Luxus-Schnäppchen bei Bares für Rares! In der heutigen Folge der ZDF-Trödelshow sorgt eine seltene Cartier-Reiseschreibtischuhr für Hochspannung im Pulheimer Walzwerk. Zwei langjährige Freunde aus Bad Rappenau reisen mit dem edlen Stück an, das einst auf einem Antikmarkt am Bodensee den Besitzer wechselte. Moderator Horst Lichter (64) begleitet den Auftritt der beiden mit gewohnt lockeren Sprüchen, während sie erzählen, dass sie für die Uhr damals satte 2.000 Euro hingeblättert haben und nun auf ein echtes Luxus-Upgrade hoffen. Denn ihr Wunschpreis liegt bei stolzen 6.000 Euro – doch im Händlerraum entscheidet am Ende nur der knallharte Bieterwettstreit.

Expertin Elisabeth Nüdling nimmt die winzige, aber schwere Uhr genau unter die Lupe und liefert den spannenden Background: Es handelt sich um eine Reiseschreibtischuhr für die wohlhabende Oberschicht, entstanden kurz nach 1900. Das Gehäuse ist aus vergoldetem Sterlingsilber, komplett guillochiert und mit intensiver blauer Emaille überzogen, die trotz mehr als 100 Jahren nur minimale Gebrauchsspuren zeigt. Die Uhr steckt in einem edlen, lederbezogenen Köfferchen, im Rückfach versteckt sich der Aufzugsschlüssel. Im Inneren tickt ein Vollplatinen-Uhrwerk mit Herstellerzeichen der Geneva Clock Company, einem damaligen Subunternehmer von Cartier. Elisabeth datiert das Schmuckstück um das Jahr 1905 und schätzt den Wert auf 3.000 bis 4.000 Euro – weniger als erträumt, aber immer noch eine stattliche Summe für das Bodensee-Schnäppchen.

Im Händlerraum erfüllt sich für die beiden Freunde dann doch noch der Traum vom großen Zahltag. Bereits der Einstieg liegt bei 1.000 Euro, doch die Händler lassen sich von dem seltenen Luxusstück schnell mitreißen. Die Gebote klettern im Minutentakt, die Stimmung wird zusehends angespannter, bis schließlich beeindruckende 4.100 Euro auf dem Tisch liegen und die kleine Cartier-Uhr den Besitzer wechselt. Während Horst gut gelaunt den Deal kommentiert, strahlen die beiden Kumpel über das ganze Gesicht.

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ZDF/Frank W. Hempel Dr. Elisabeth Nüdling bei "Bares für Rares"

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel