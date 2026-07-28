Zu modern: Diese Schuhe verbietet Christopher Nolan am Set

Christopher Nolan (55) ist bekannt dafür, am Set besondere Regeln aufzustellen. Eine davon hat kürzlich für Aufsehen gesorgt: Der Regisseur verbietet Ugg-Boots während seiner Dreharbeiten – und das konsequent. Gegenüber "CBS Mornings" plauderte Moderatorin Gayle King (71) aus, dass Schauspielerin Anne Hathaway (43) sie auf diese ungewöhnliche Regel aufmerksam gemacht hatte. Christopher bestätigte die Aussage lachend und erläuterte, was hinter der Regel steckt. Häufig kämen Schauspieler in den flauschigen Schlupfschuhen ans Set, weil das Schuhwerk ihrer Figur zu unbequem sei. Doch der Oscargewinner, dessen nächster Film frühestens 2029 kommt, sieht in den kuscheligen Boots ein ernsthaftes Problem für die Arbeit am Set.

"Manchmal kann etwas einen auf merkwürdige Weise aus der Realität herausreißen. Und für mich ist das immer so eine Sache – als ob jemand außerhalb der Kamera eine Tüte Chips isst", erklärte er gegenüber "CBS Mornings". Und weiter: "Es gibt einfach bestimmte Dinge, die einen daran erinnern, dass man in der echten Welt ist und nicht in der Welt, die wir für die Schauspieler erschaffen wollen." Für ihn seien Ugg-Boots schlicht ein "Signal der Modernität". Er betonte aber gleichzeitig: Uggs seien großartig – solange sie nicht auf seinem Set auftauchen.

Vor allem mit Emily Blunt (43) lieferte er sich während der Dreharbeiten zu "Oppenheimer" eine Art Running Gag rund um die Kult-Schuhe. "Ich habe nie jemanden gekannt, der Uggs mehr gehasst hat als Chris Nolan", sagte die Schauspielerin damals gegenüber USA Today. Sie schilderte, wie er ihr jedes Mal einen vernichtenden Blick auf die Füße geworfen habe, wenn sie in den Boots aufgetaucht sei. Als Abschiedsgeschenk nach dem Dreh schenkte Emily dem Regisseur kurzerhand ein Paar Ugg-Hausschuhe – die er nach eigener Aussage als durchaus bequem empfand.

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

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Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Imago Emily Blunt, Schauspielerin