Süßer Royal-Moment: Harry überrascht Meghan bei "MasterChef"

Herzogin Meghan (44) hatte bei ihrem Auftritt als Gastjurorin bei "MasterChef Australia" eine ganz besondere Überraschung parat – und die kam in Form eines Videoanrufs von Prinz Harry (41). Der Herzog von Sussex schaltete sich plötzlich in die Sendung ein. Meghan drehte das Handy sofort zur Runde und rief begeistert: "Mein Mann ist hier!" Harry begrüßte alle mit einem lockeren "G'day" – und schien selbst nicht ganz sicher zu sein, was er da gerade gestört hatte. "Was ist los? Habe ich etwas Wichtiges unterbrochen?", fragte er seine Frau, mit der er seit acht Jahren verheiratet ist.

Meghan stellte Harry daraufhin den Kandidaten sowie den Juroren Poh Ling Yeow, Sofia Levin und Jean-Christophe Novelli vor und schwärmte von den Teilnehmern: "Es ist unglaublich, sie sind so talentiert. Wir wünschen uns, du wärst hier." Dann verriet sie den anderen Juroren, dass Harry gerade in Canberra bei Veteranen sei. Auch die leckeren Gerichte ließ sie ihn nicht vergessen – sie erwähnte besonders eine Sambal-Soße, die für ihn wohl etwas zu intensiv wäre: "Ich glaube, die wäre zu viel für dich. Sie ist scharf." Harry nahm das gutmütig hin und verabschiedete sich mit den Worten: "Geht und genießt es. Es tut mir sehr leid, euch gestört zu haben. Hier ist alles gut, und ich sehe dich später."

Meghans Gastauftritt bei "MasterChef Australia" war bereits im April entstanden, als das Paar gemeinsam Australien besucht hatte. Bei der Aufzeichnung stellte die Herzogin den Kandidaten ihre Aufgabe vor: Sie sollten eine Zutat in den Mittelpunkt eines Gerichts stellen, das eine persönliche Erinnerung oder eine Geschichte über ihre Familie erzählt. Dabei plauderte Meghan auch aus dem Nähkästchen ihres eigenen Familienlebens. Sie verriet, dass ihre Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) begeisterte Rosenkohl-Fans seien, und dass auf der familiären Farm in Kalifornien Erdbeeren und Mandarinen angebaut werden. Außerdem bat sie die Jury, auf ihren Titel zu verzichten: "Nennt mich einfach Meghan."

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das World Trade Center in New York

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Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Sohn Archie, September 2019