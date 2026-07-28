Mordanklage gegen Sänger D4vd geht in die nächste Runde

Nach fünf Tagen Voruntersuchung hat eine Richterin in Los Angeles entschieden, dass der Mordfall gegen den US-Sänger D4vd (21) vor Gericht verhandelt wird. Richterin Charlaine Olmedo befand TMZ zufolge am Montag, dass ausreichend Beweise vorliegen, um den 21-Jährigen, der bürgerlich David Burke heißt, wegen des mutmaßlichen Mordes an der 14-jährigen Celeste Rivas anzuklagen. D4vd bleibt weiterhin ohne Aussicht auf Kaution in Haft. Der Prozess muss laut Anordnung der Richterin innerhalb von 90 Tagen beginnen. Am 31. August steht zunächst die offizielle Anklageverlesung auf dem Terminplan.

Die Staatsanwaltschaft präsentierte während der Voruntersuchung unter anderem Fotos der verwesten Leiche des Mädchens sowie angebliche Textnachrichten, die belegen sollen, dass zwischen D4vd und Celeste eine sexuelle Beziehung bestanden habe. Die Anklage behauptet, der Sänger habe das Mädchen erstochen und ihre Leiche anschließend zerstückelt, weil sie gedroht habe, die verbotene Beziehung öffentlich zu machen und damit seine Musikkarriere zu gefährden. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete die Beweislage laut TMZ als überwältigend. Ob die Todesstrafe beantragt wird, ist noch nicht entschieden. D4vds Anwältin hingegen erklärte, es gebe keine Beweise für eine vorsätzliche Tötungsabsicht. Ihr Mandant hat auf nicht schuldig plädiert.

Bekannt wurde D4vd im Jahr 2022 mit seiner Hitsingle "Romantic Homicide", die auf TikTok viral ging. Im Zuge der Voruntersuchung wurden auch brisante Details aus der Beziehung zwischen D4vd und Celeste öffentlich. So wurden Chatnachrichten verlesen, in denen Celeste dem Sänger kurz vor ihrem Tod gedroht haben soll, ihn umzubringen und seine Karriere zu ruinieren. Auslöser soll ihre Wut über eine Frau namens Aysia Collins gewesen sein, die sich in D4vds Haus in den Hollywood Hills aufgehalten hatte.

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Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris

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Imago D4vd, Juni 2025

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Imago D4vd, Sänger

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