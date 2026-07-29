18 Karat verrät jetzt das Geschlecht seines zweiten Babys

Rapper 18 Karat (40) und seine Partnerin Maya erwarten im September 2026 ihren zweiten Nachwuchs – und nun wissen auch die Fans, welches Geschlecht der kleine Ankömmling hat. Auf Instagram teilte das Paar jetzt ein Foto vom Strand, auf dem eine Torte mit der blauen Aufschrift "It's a Boy" sowie ein Ultraschallbild zu sehen sind. Damit machen die beiden offiziell: Die gemeinsame Tochter bekommt einen kleinen Bruder. Und nicht nur das – auch der Name steht bereits fest.

In seinem Post schwärmt 18 Karat von der wachsenden Vorfreude: "Unsere kleine Prinzessin bekommt einen kleinen Bruder. Mit jeder Woche wächst nicht nur das größte Geschenk unseres Lebens, sondern auch unsere Vorfreude auf den September." Den auserwählten Namen des kleinen Jungen verrät der Rapper ebenfalls: "Amaro Adriano. Wir können es kaum erwarten, dich endlich in unsere Arme zu schließen." Die Schwangerschaft selbst hatten die beiden bereits im April öffentlich gemacht.

Dass die Familie trotz schwieriger Umstände zusammenwächst, ist eine besondere Geschichte: 18 Karat sitzt seit Jahren hinter Gittern, und das Baby wurde während eines Haftausgangs gezeugt. Das Paar hatte gehofft, dass der Rapper noch vor der Geburt im August vorzeitig aus der Haft entlassen werden könnte – auch wenn dann eine Abschiebung drohen würde. Maya zeigte sich dabei zuversichtlich und betonte laut Bild, dass der Nachwuchs bewusst geplant und mit viel Liebe erwartet werde.

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Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024

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Instagram / 18karat 18 Karat und seine Partnerin Maya mit der gemeinsamen Tochter

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Instagram / 18karat 18 Karats Partnerin Maya