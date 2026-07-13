Nach Abschiebung: 18 Karat bezieht Villa mit Frau und Kind

Mit einer behördlich erzwungenen Abschiebung verbinden viele Menschen das unschöne Bild eines abrupten, eher unkomfortablen Lebensumbruchs. Nicht so bei Ivo Vieira Silva: Der unter dem Künstlernamen 18 Karat (40) bekannte Rapper hat nach seinem unfreiwilligen Transfer von der Haft in Deutschland nach Portugal nun auf Instagram gezeigt, dass der Umzug für ihn mit einem dicken Upgrade einherging. Kaum im südeuropäischen Exil gelandet, präsentierte der 40-Jährige seinen Followern stolz eine weitläufige Villa inklusive Dachpool und Meerblick. Passend dazu parkt ein wuchtiger BMW in der Einfahrt, während seine schwangere Frau, die inzwischen ebenfalls angereist ist, sichtlich vergnügt mit dem gemeinsamen Baby im Pool planscht.

Für den Künstler, der bei Farid Bangs (40) Label "Banger Musik" aus Düsseldorf unter Vertrag stand, scheint der Start in Portugal alles andere als ein Neuanfang von Null zu sein. "Andere mieten, wir besitzen. Dachtet ihr, ich kack ab? Ich lebe Leben, ihr Schw*nze!" Mit dieser orthografisch eigenwilligen Botschaft stellte Ivo klar, dass es sich hierbei keineswegs um ein temporäres Feriendomizil handelt, sondern die Familie hier langfristig ihre Zelte aufschlägt. Nun will es der Dortmunder auch beruflich wieder wissen: Während seiner Haftzeit will Ivo fleißig an einer Biografie und einem neuen Album gefeilt haben. Fans dürfen sich also wohl bald auf neue Zeilen des ehemaligen Marihuanahändlers freuen.

Erst Mitte der vergangenen Woche wurde der Musiker aus der JVA Dortmund entlassen und direkt zum Flieger eskortiert. Seit 2022 hatte Ivo eine Haftstrafe von über sechs Jahren abgesessen, die nun durch die Abschiebung und eine fünfjährige Einreisesperre ein jähes Ende fand. Bis zuletzt hatte er gemeinsam mit seiner Ehefrau versucht, den Rauswurf gerichtlich abzuwenden – vergeblich. Nach der Landung in Portugal schoss er zunächst öffentlich gegen die deutschen Behörden und beleidigte Richter wie Staatsanwälte. Die portugiesische Sonne scheint jedoch ihre Wirkung zu haben: Nach seinem Wutausbruch wirkt Ivo inzwischen deutlich entspannter – zumindest nach außen.

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Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024

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Instagram / ivomaya_ 18 Karat, deutscher Rapper

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Instagram / 18karat 18 Karat, Rapper