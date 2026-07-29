Dieter Bohlen und Carina feiern 20 Jahre Liebe auf Mallorca

Zwanzig Jahre ist es her, und doch fühlt es sich für Dieter Bohlen (72) und seine Ehefrau Carina Walz an, als wäre es gestern gewesen: Damals, im Sommer 2006, trafen sich die beiden zum allerersten Mal – in der Diskothek "Physical" im mallorquinischen Cala Ratjada. Sie war gerade einmal 21 Jahre alt, er bereits 51. Nun sind die beiden an diesen magischen Ort zurückgekehrt, um ihr Jubiläum zu feiern – mit viel Sonnenschein, guter Stimmung und dem typischen Bohlen-Humor. Auf einem Boot tanzend und Witze reißend zeigen die beiden, dass von nachlassender Begeisterung füreinander keine Rede sein kann. Mit dem Spruch "Zum Vino sage ich nie no" sorgt Carina dabei für die passende Urlaubsmaxime.

Rund 30 Jahre liegen zwischen den beiden – ein Umstand, der in der Öffentlichkeit lange diskutiert wurde. Für Carina war er jedoch von Beginn an nebensächlich. Im RTL-Videointerview macht sie deutlich, was das Fundament ihrer Partnerschaft ausmacht: "Wir ergänzen uns in allem. Also er ist zum Beispiel, was man vielleicht nicht vermutet, aber zu Hause doch in der Familie, der ruhige Part, der Ausgleich, der Schlichte." Auch Dieter selbst hat früher in der RTL-Doku "Absolut Dieter Bohlen" offen über den ersten Moment gesprochen: "Ich habe Carina damals gefragt: Bin ich zu alt für dich?" Ihre schlagfertige Antwort – "Klar bist du zu alt, aber das passt schon" – soll ihn sofort fasziniert haben. Nachdem die beiden jahrelang unverheiratet zusammenlebten, krönten sie ihre Geschichte an Silvester mit der Hochzeit auf den Malediven – bewusst im kleinen Rahmen, nur mit engsten Familienangehörigen. "Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag", erklärte Dieter gegenüber der Presse.

Dass Dieter nie um einen flotten Kommentar verlegen ist, bewies er auch in einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Clip. Darin filmt er zwei Touristinnen, die mit ihrem Gepäck am Strand von El Molinar sitzen – direkt am Wasser, weit entfernt vom Flughafen. Statt sie diskret zu ignorieren, kommentiert er die Szene süffisant in die Kamera: "Soll ich ihnen sagen, dass der Flieger hier nicht runterkommt, sondern da hinten?" Im Hintergrund ist Carinas Lachen zu hören – sie amüsiert sich sichtlich über den Scherz ihres Mannes. Die Reaktionen seiner Follower ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Kommentare mit lachenden Emojis und Sätze wie "Du bist und bleibst einfach der Beste!" zeigten, dass die Fans Dieters Schlagfertigkeit lieben. Ein geteiltes Lachen – das scheint nach 20 Jahren das wahre Erfolgsrezept dieses Paares zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen genießt den Sommer auf dem Boot