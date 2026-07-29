Kendra Wilkinson nach Makler-Pleite in Tränen aufgelöst

Kendra Wilkinson (41) hat auf Instagram einen emotionalen Moment mit ihren Followern geteilt: Die als Realitystar bekannte Immobilienmaklerin brach in Tränen aus, nachdem sie von einer Klientin gefeuert wurde. In ihrer Story postete die 41-Jährige zunächst ein Bild von sich weinend mit geschlossenen Augen und schrieb dazu: "Wenn ein Kunde dich feuert ... nach all der Arbeit, die du reingesteckt hast. Ja, ich kämpfe heute, Leute." Anschließend teilte sie ein Video, in dem sie unter Tränen über die Belastungen ihres Alltags als Maklerin spricht.

In dem Video schilderte Kendra, wie zermürbend ihre aktuelle Situation ist. "Ich weiß, dass wir gerade in einer Welt voller Schwierigkeiten leben, ich weiß das. Aber es ist einfach ... es ist so schwer. Es ist gerade so schwer", sagte sie weinend. Neben dem Verlust der Klientin nannte sie weitere Belastungen: "kämpfen mit Menschen, die mit mir arbeiten, gefeuert werden, Menschen, die unhöflich und gemein sind." Sie betonte aber auch, dass sie versuche, ihr Leben gut zu gestalten und ihre Kinder an erste Stelle zu setzen: "Ich fühle, dass ich alles richtig mache in meinem Leben – ich erziehe meine Kinder und stelle sie an erste Stelle. Ich tue alles Gute – ich bin ein guter Mensch. Es ist einfach so ein Kampf gerade." Kendra hat mit ihrem Ex-Mann Hank Baskett (43) zwei Kinder: den 16-jährigen Sohn Hank und die zwölfjährige Tochter Alijah.

Kendra wurde ursprünglich als Realitystar bekannt, unter anderem als Playboy-Bunny an der Seite von Hugh Hefner (†91). Im Jahr 2020 wechselte sie ihren Berufsweg und erwarb ihre kalifornische Immobilienlizenz, bevor sie sich auf den Luxusmarkt in Malibu spezialisierte. Zuletzt lief das Geschäft für sie vielversprechend: In einem Interview mit Realtor.com erzählte sie vor Kurzem, dass ihre Maklerkarriere richtig "aufgeblüht" sei, nachdem sie zufällig in einem Einkaufszentrum den Sohn eines bekannten Immobilienentwicklers kennengelernt hatte. Durch diesen Kontakt habe sie schließlich Aufträge erhalten, Luxusimmobilien im Wert von sechs bis 17.556.179 Euro zu vermarkten. "Ich habe ihn zufällig im Einkaufszentrum getroffen, also dreht sich alles um den richtigen Zeitpunkt. Es geht ums Netzwerken und darum, nett zu Menschen zu sein und gut zu sein", sagte sie über die Begegnung.

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Getty Images Kendra Wilkinson, 2024 in Los Angeles

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Getty Images Hank Baskett und Kendra Wilkinson, 2015

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Getty Images Hugh Hefner und Kendra Wilkinson, 2005