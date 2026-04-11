Chelsea Handler verrät: Nicole hat als Single "gute Zeit"

Nicole Kidman (58) strahlt derzeit in ihrer Rolle als Single – und Chelsea Handler (51) macht aus ihrer Begeisterung darüber keinen Hehl. Die US-amerikanische Comedienne und Moderatorin kommentierte jüngst einen Instagram-Auftritt der australischen Schauspielerin mit den Worten: "Jemand hat gerade eine gute Zeit!" Anlass war der Auftritt von Nicole bei der New Yorker Premiere der Apple-TV+-Serie "Margo's Got Money Troubles", bei der sie in einem körperbetonten schwarz-weißen Schiaparelli-Set aus langärmeligem Oberteil und Bleistiftrock erschien. Ihr Haar trug sie in einem lässigen Pferdeschwanz mit Pony. Chelseas Reaktion traf offenbar einen Nerv: Viele sahen darin eine spielerische Anspielung auf Nicoles Leben nach der Scheidung von Keith Urban (58), mit dem sie von 2006 bis zur Trennung 2025 zusammen war.

Nicole reichte im September 2025 offiziell die Scheidung ein – kurz nach dem 19. Hochzeitstag des Paares. Bereits seit dem Sommer desselben Jahres sollen die beiden getrennt gelebt haben. Im Januar 2026 wurde die Scheidung schließlich rechtskräftig. Im Rahmen der Einigung sicherte sich Nicole das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter Sunday Rose und Faith Margaret für 306 Tage im Jahr. Gegenüber Variety äußerte sich Nicole im März 2026 zum ersten Mal öffentlich zu der Trennung: "Ich bin in Ordnung, weil ich mich immer auf das Gute zubewegen werde. Wofür ich dankbar bin, ist meine Familie und dafür zu sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist, und wir gemeinsam vorwärtsgehen. Das ist alles. Den Rest spreche ich aus Respekt nicht an." Zugleich betonte sie, dass sie und Keith trotz der Trennung als Familie zusammenstehen wollen – zum Wohl ihrer Kinder.

Chelsea kennt das Gefühl, im Rampenlicht neu anzufangen, aus eigener Erfahrung. Die Comedienne, die für ihre schlagfertige und unverblümte Art bekannt ist, hat in der Vergangenheit offen über ihr Liebesleben gesprochen. Zuletzt machte sie im März 2026 ihre Beziehung mit einem 37-jährigen Mann öffentlich. "Ich war immer mit älteren Männern zusammen, aber als ich dann 50 wurde, dachte ich mir: 'Ich glaube, ich schlage jetzt mal den umgekehrten Weg ein.'" Chelsea ist damit selbst eine Art Botschafterin für das selbstbewusste Leben als Frau jenseits gesellschaftlicher Erwartungen – eine Haltung, die sie offenbar auch an Nicole weitergeben möchte.

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Getty Images Chelsea Handler, März 2025

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Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von Apple TVs "Margo's Got Money Troubles" in New York, 2026

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Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und ihr Freund "Cowboy"