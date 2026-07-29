Hilary Duff zeigt sich nur im Handtuch bekleidet auf Tour

Hilary Duff (38) gibt ihren Fans gerade ungewohnt intime Einblicke hinter die Kulissen ihrer aktuellen "Lucky Me"-Tour. Die Schauspielerin und Sängerin teilte auf Instagram eine Reihe von Schnappschüssen aus dem Tourbus-Alltag – darunter ein verspieltes Spiegelselfie, auf dem sie lediglich ein flauschiges weißes Handtuch trägt. Mit zurückgebundenen Haaren und kaum Make-up wirkt sie dabei völlig entspannt und natürlich. Auf dem Badezimmertresen im Hintergrund sind Make-up-Taschen, Hautpflegeprodukte und andere Reise-Essentials zu sehen – ein Anblick, mit dem sich wohl so mancher Fan gut identifizieren kann.

Die Bildserie zeigt aber noch mehr: Ein weiteres Foto zeigt Hilary gemeinsam mit ihren drei Kindern in kuscheligen weißen Bademänteln – offenbar bei einem gemeinsamen Spa-Tag auf Tour. Außerdem ist sie in einem Clip zu sehen, wie sie sich in der Badewanne erholt. Dabei wandte sie sich direkt an ihre Fans, die ihr Konzert am Sonntag in Tinley Park besucht hatten und danach stundenlang im Stau feststeckten. "Ich bin in der Badewanne. Aber ich habe endlich ein bisschen Zeit, um TikTok zu scrollen, und ich sehe gerade nur die Kommentare über den Stau. Ich war gestern Abend auch in diesem Stau. Es war schrecklich, und es tut mir leid, auch wenn es nicht wirklich meine Schuld ist. Es sollte euch nicht eine Stunde kosten, ein Konzert zu verlassen", sagte sie gegenüber ihren Fans. Gleichzeitig betonte sie, wie sehr sie die Mühe der Konzertbesucher zu schätzen weiß: "Das war brutal. Aber deshalb meine ich es ernst, wenn ich während der Show sage, wie dankbar ich bin, dass die Leute einfach auftauchen."

Die aktuelle "Lucky Me"-Tour ist Hilarys größtes Konzertprojekt seit mehr als einem Jahrzehnt. Bereits wenige Wochen zuvor hatte sie in Los Angeles zwei ausverkaufte Abende im Kia Forum gespielt und dabei sichtlich mit den Emotionen gekämpft. "Ich bin zu Hause", rief sie dem jubelnden Publikum zu, das auch ihre Familie umfasste. Gegenüber The Hollywood Reporter beschrieb sie die Tour als "einfach freudvoll, spaßig und unglaublich befriedigend". Dass ihr neben der Musik auch die Balance wichtig ist, brachte sie im selben Gespräch auf den Punkt: "Ich bin eine Waage, daher strebe ich von Natur aus nach Gleichgewicht. Die Show fühlt sich für mich wie eine große Feier an, die mein heutiges Ich widerspiegelt und gleichzeitig einen wichtigen Teil meines Lebens feiert – meine Vergangenheit."

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff backstage nach einem Konzert

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Töchter

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Instagram / hilaryduff Hilary Duff auf der Bühne