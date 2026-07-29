Karolin Kandler bricht wegen Sohns Meilenstein in Tränen aus

Eigentlich kennen die Fans sie als souveräne Moderatorin – doch auf Instagram zeigte sich Karolin Kandler kürzlich von einer ganz anderen Seite. Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin postete ein Video, in dem sie sichtlich bewegt und mit Tränen in den Augen im Auto sitzt. Der Auslöser: Ihr Sohn verbringt gerade seine letzten Tage an der Grundschule. Dazu schreibt sie: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so werde."

Besonders ans Herz gegangen ist Karolin dabei eine Abschiedsmail der Lehrerin ihres Sohnes. "Ich pack's gerade gar nicht", gesteht die zweifache Mutter in ihrem Post. Dass sie so emotional reagiert, überrascht sie selbst. "Bin, seitdem ich Kinder hab, einfach so sentimental", erklärt sie – und fragt ihre Community: "Geht's noch jemandem so?" Mit dieser Frage trifft sie offenbar einen Nerv. Zahlreiche Eltern melden sich in den Kommentaren zu Wort. "Hier genauso! I feel you", schreibt eine Followerin. Eine andere kommentiert: "Ging mir genauso. Auf all das Loslassen bereitet einen niemand vor." Wieder andere erzählen von eigenen Tränen beim Kindergartenabschluss, der Einschulung oder der Abi-Verabschiedung ihrer Kinder.

Für Karolin, die ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag zwischen Moderationsjob und Familienleben teilhaben lässt, ist dieser ehrliche Einblick ein weiterer sehr persönlicher Moment. Die Moderatorin zeigt damit, wie sehr ihr ihre Rolle als Mama am Herzen liegt und dass sie solche Übergänge im Leben ihrer Kinder bewusst miterlebt. In den Kommentaren tauschen ihre Follower Erinnerungen, Gefühle und kleine Geschichten aus – und machen deutlich, dass Karolin mit ihrer Sentimentalität nicht allein ist, sondern viele ähnliche Erfahrungen teilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / karolin_kandler Karolin Kandler

Anzeige Anzeige

Instagram / karolin_kandler Karolin Kandler, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / karolin_kandler Karolin Kandler