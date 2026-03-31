Aus diesem Grund: "Jumanji 3"-Kinostart wird verschoben

Sony hat eine strategische Entscheidung getroffen und den Kinostart von Jumanji 3 um zwei Wochen nach hinten verschoben. Das Abenteuer mit Dwayne Johnson (53), Karen Gillan (38) und Kevin Hart (46) sollte ursprünglich am 10. Dezember in Deutschland in die Kinos kommen. Doch das Studio hat nun reagiert und den Film auf den 24. Dezember verlegt. Der Grund für die Verschiebung ist die massive Konkurrenz durch zwei andere Blockbuster: Avengers 5: Doomsday und Dune: Part Three kommen in den USA zeitgleich am 18. Dezember 2026 in die Kinos, in Deutschland sind die Starts für den 16. und 17. Dezember geplant. Das Spektakel wird unter Kinofans bereits als "Dunesday" bezeichnet, da beide Filme nicht nur um die Gunst der Zuschauer wetteifern, sondern auch um die begehrten großen IMAX-Kinosäle, wie das Magazin Filmstarts berichtet.

Mit der Verschiebung auf Weihnachten hat Sony seinen Film clever aus der direkten Schusslinie manövriert. "Jumanji 3" spricht nun gezielt das Publikum an, das sich die beiden Megablockbuster bereits in den ersten Tagen angesehen hat und über die Feiertage nach einem weiteren Kinoerlebnis sucht. Zudem bietet der Film humorvolles und actionreiches Abenteuer für Familien, die traditionell um Weihnachten herum gemeinsam ins Kino gehen möchten.

Für "Jumanji 3" kehren insgesamt 15 Schauspieler aus den vorherigen Filmen zurück, während vier neue Stars das Ensemble ergänzen werden. Es handelt sich bereits um den dritten Film mit der aktuellen Besetzung seit dem Neustart der Reihe. Die Verschiebung hat nun auch einen interessanten Nebeneffekt für die beiden konkurrierenden Studios Disney und Warner Bros.: Der 10. Dezember ist nun frei und könnte von einem der beiden Sci-Fi-Filme genutzt werden, um dem direkten Konkurrenzkampf auszuweichen. In der Branche wird seit Langem spekuliert, ob einer der beiden Blockbuster seinen Platz räumen wird, um sich mehr Luft an den Kinokassen zu verschaffen.

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ActionPress Karen Gillian, Dwayne Johnson und Jack Black in "Jumanji: The Next Level"

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Imago Timothee Chalamet in "Dune: Part Three" von Denis Villeneuve

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Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set

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