"Der Pate" eskaliert: Prügelszene endete mit Rippenbruch

Auch über 50 Jahre nach dem Kinostart von "Der Pate" sorgt der Mafia-Klassiker für Aufsehen – diesmal wegen einer besonderen Prügelszene. Gianni Russo, der im Kultfilm den Carlo Rizzi spielte, hat jetzt gegenüber dem US-Magazin Entertainment Weekly geschildert, wie heftig der Dreh seines Straßenkampfs mit Sonny-Corleone-Darsteller James Caan (86) tatsächlich ablief. Am New Yorker Set des Films eskalierte die Situation zwischen den beiden Kollegen offenbar so sehr, dass aus der inszenierten Schlägerei blutiger Ernst wurde – mit echten Verletzungen für den Newcomer.

Laut Gianni Russo hatten er und James Caan die berüchtigte Szene zuvor rund anderthalb Tage lang minutiös einstudiert. Doch als die Kameras schließlich liefen, soll der Hollywoodstar sich nicht strikt an die Choreografie gehalten haben. Russo schilderte den Vorfall gegenüber Entertainment Weekly detailliert: "James wurde meiner Meinung nach etwas aggressiv und improvisierte ein paar Dinge, wie zum Beispiel den kleinen Schlagstock, den er nach mir warf, als ich von der Treppe kam. Er traf mich damit direkt am Kopf. Er biss mir in die Hände; als ich herauskroch, hob er mich buchstäblich mit seinem Tritt hoch [und brach mir dabei die Rippen] ... nichts davon sollte eigentlich passieren." Zusätzlich zog sich Russo noch einen angebrochenen Ellbogen zu. Trotzdem erhob der Schauspieler nach Abschluss der Dreharbeiten keine offiziellen Beschwerden.

Das angespannte Verhältnis zwischen den beiden Männern zog sich laut Russo durch den gesamten Dreh – sowohl am Set als auch abseits davon. "Jimmy und ich sind überhaupt keine Freunde, glaubt mir", sagte er über James gegenüber Entertainment Weekly. Für Russo war "Der Pate" übrigens sein allererster Film überhaupt. Bemerkenswert ist außerdem, dass der Schauspieler selbst angibt, früher echte Verbindungen zur Unterwelt gehabt zu haben. James Caan verstarb im Juli 2022 im Alter von 82 Jahren. "Der Pate" gilt bis heute als eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte und belegt in der IMDb-Liste der besten Filme aller Zeiten den zweiten Platz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gianni Russo, amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images James Caan im Oktober 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Gianni Russo, Schauspieler