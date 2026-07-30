Tom Holland scherzt über Jon Bernthals Method-Acting-Panne

Tom Holland (30) und Jon Bernthal (49) stellen sich jetzt der gefürchteten Schärfe-Challenge bei "Hot Ones" – und sorgen dabei für jede Menge Lacher. Die beiden "Spider-Man"-Stars sitzen Moderator Sean Evans (40) gegenüber, während sie sich durch immer schärfere Chicken Wings kämpfen und über ihren neuen gemeinsamen Film "The Odyssey" plaudern. Zwischen Hustenanfällen und scharfen Saucen erinnert sich Tom an eine ganz besondere Drehsituation mit Jon, bei der dessen Method Acting komplett aus dem Ruder lief. In der Talkrunde erzählt der Brite ausführlich, wie sein Co-Star damals wochenlang kein Wort sagte – bis ein Restaurantbesuch das Schweigen brach.

Die Geschichte beginnt damit, dass Jon in einer früheren Rolle einen Stummen spielte und es bitterernst damit nahm. Mehrere Wochen vor Drehbeginn – die beiden waren zu dem Zeitpunkt schon gut befreundet – kündigte Jon plötzlich an, dass er ab sofort kein Wort mehr sprechen würde. Tom musste in Restaurants Jons Bestellungen vorlesen, während er sich bei den Kellnern entschuldigte: "Es tut mir leid wegen meines Freundes, er ist einfach ein prätentiöser Schauspieler", wie er bei "Hot Ones" berichtete. Das Ende des Schweigens kam schließlich, als Jon einen Zettel hinschob, auf dem stand, ob Tom für seinen Lachs nach Zitrone fragen könne. Die Kellnerin missverstand die Bitte und warf die Zitrone kurzerhand in Jons Wasserglas – woraufhin Jon sofort aus seiner Rolle fiel und rief: "Okay, Schluss damit! Ich rede wieder!" Jon selbst bestätigte lachend: "Es stimmt."

Dass Tom und Jon gut miteinander können, ist auch abseits der Setgeschichten deutlich zu spüren. Im Gespräch bei "Hot Ones" lieferten sich die beiden außerdem einen amüsanten Schlagabtausch darüber, ob es in Großbritannien oder den USA mehr Dialekte gibt. Tom bestand darauf, dass Großbritannien trotz seiner geringen Größe die interessanteren und vielfältigeren Akzente habe – Jon hingegen wollte das so nicht stehen lassen und widersprach vehement. Gemeinsam sind sie derzeit in "Spider-Man: Brand New Day" zu sehen, außerdem spielen beide in Christopher Nolans (56) aktuellem Großprojekt "The Odyssey" mit. Tom schwärmte bei der Sendung davon, dass die Dreharbeiten in Marokko ein Erlebnis gewesen seien, das sich anfühlte, "als wären wir Teil von etwas, das so noch nie gemacht wurde" – vergleichbar mit Legenden des Kinos wie "Lawrence von Arabien".

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Collage: Getty Images, Scott Eisen/Getty Images for Roadside Attractions Collage: Tom Holland und Jon Bernthal

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Getty Images Jon Bernthal bei der New-York-Premiere von "The Odyssey"

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Getty Images Tom Holland bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" im Dolby Theatre in Hollywood