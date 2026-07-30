Whitney Houstons Schätze kommen jetzt unter den Hammer

Vierzehn Jahre nach ihrem Tod können Fans der unvergesslichen Whitney Houston (†48) jetzt ein Stück Geschichte ersteigern. Am 11. August werden in Los Angeles insgesamt 54 persönliche Erinnerungsstücke der Sängerin versteigert – und das Beste daran: Online kann von überall auf der Welt mitgeboten werden. Unter den Hammer kommen dabei nicht nur ikonische Bühnenlooks wie ein roter Versace-Lederanzug, den Whitney bei einem Auftritt bei den VH1 Divas im Jahr 1999 trug, sondern auch ein Burberry-Mantel aus ihrer Tour im Jahr 2009 sowie glitzernde Tour-Jacken aus ihren frühen Erfolgsjahren. Das Auktionshaus Julien's Auctions richtet die Versteigerung aus, und der gesamte Erlös fließt in Projekte für benachteiligte Jugendliche in den USA.

Neben den Bühnen-Outfits kommen auch ganz persönliche Alltagsgegenstände der Musikerin unter den Hammer. Dazu gehören ein Barhocker und ein Teeset, das Whitney auf ihrer Welttournee "Nothing but Love" nutzte, ihr MCM-Reisegepäck sowie ein leerer Parfum-Flakon. Auch ein rotes Carolina-Herrera-Outfit, das sie an ihrem 40. Geburtstag trug, steht zum Verkauf. Wer ein Stück Whitney-Geschichte sein Eigen nennen möchte, muss dafür nicht zwangsläufig ein Vermögen ausgeben: Einzelne Gebote lagen zuletzt noch bei nur 200 bis 300 Dollar – etwa für bestimmte Schmuckstücke oder Kleider. Bis zum Auktionstag am 11. August rechnet das Auktionshaus allerdings noch mit deutlich höheren Geboten.

Whitney Houston gilt als eine der größten Sängerinnen aller Zeiten. Mit Hits wie "I Wanna Dance with Somebody" und mehr als 220 Millionen verkauften Tonträgern wurde sie zur weltweiten Pop-Ikone. Sechs Grammys gewann sie zu Lebzeiten, und 2020 wurde sie posthum in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Im Februar 2012 wurde Whitney tot in einem Hotelzimmer in Beverly Hills aufgefunden – sie war gerade einmal 48 Jahre alt.

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Getty Images Whitney Houston, Sängerin

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Getty Images Whitney Houston, Juni 2001

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Whitney Houston in "The Bodyguard" 1992

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