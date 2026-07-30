Barbara Meier zeigt ihre nachhaltige Dirndlkollektion

Pünktlich zur anstehenden Wiesn-Saison präsentiert Barbara Meier (40) ihre neueste Dirndl-Kollektion auf Instagram. Das Topmodel setzt seine Zusammenarbeit mit dem Münchner Traditionshaus Angermaier fort und hat gemeinsam mit dem Label vier neue Modelle entworfen. Die Kollektion trägt den Namen "Angermaier Greenline x Barbara Meier" und verbindet bayerische Tradition mit modernen Schnitten, auffälligen Farben und zertifizierten Materialien. "Diese nachhaltige Dirndlkollektion mit Angermaier ist ein echtes Herzensprojekt von mir", erklärt Barbara gegenüber dem Unternehmen.

Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich dabei durch jedes einzelne Detail der neuen Stücke – vom Oberstoff über das Futter bis hin zu Knöpfen und Fäden. Alle vier Dirndl sind vollständig OEKO-TEX-zertifiziert und wurden auf Schadstoffe geprüft. Die vier Modelle hören auf die Namen "Isadora", "Mila", "Mariella" und "Marie-Therese" und sprechen ganz unterschiedliche Stilvorlieben an: "Isadora" setzt auf einen kräftigen Rotton mit weit schwingendem Tellerrock in moderner Trendlänge, "Mila" besticht durch einen intensiven Korallton und trägt auf der Rückseite eine gestickte Breze als bayerisches Erkennungszeichen. Auch "Mariella" ziert diese verspielte Brezenstickerei – das Modell setzt ansonsten auf Jägerleinenmieder, Perlmuttknöpfe und ein grünes Samtband. Das eleganteste Stück der Reihe ist "Marie-Therese" mit einem Samtmieder und einer changierenden grünen Schürze, die je nach Lichteinfall ihre Farbwirkung verändert.

Für Barbara ist die Kooperation mit Angermaier bereits seit fünf Jahren fester Bestandteil ihres Engagements für nachhaltige Mode. Die gebürtige Bayerin und Mutter setzt sich schon lange für faire und umweltfreundliche Kleidung ein. Nachhaltige Dirndl seien dabei nach wie vor deutlich schwerer zu finden als konventionelle Trachtenmode, betont die Designerin. Neben ihrer Arbeit als Model ist Barbara auch als Schauspielerin tätig. Einem breiten Publikum wurde sie einst als Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel" bekannt.

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Getty Images Barbara Meier beim myself Award 2025 zum 20. Jubiläum des Magazins in München

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Getty Images Barbara Meier, Model

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Getty Images Barbara Meier, 2024