So geht es "Schwiegertochter gesucht"-Stups nach Lutz' Tod

Nach dem Tod ihres Mannes Lutz (64) meldet sich Birgit Peters, den Fans der RTL-Sendung Schwiegertochter gesucht als Stups bekannt, nun bei ihren Followern. Zu einem Selfie von sich schrieb sie auf Instagram: "Hallöchen. Ich wollte mich mal melden, danke für die lieben Worte von euch." Wie es ihr aktuell geht, ließ sie dabei ebenfalls wissen: "Mir geht es soweit gut, es tut weh ohne Lutz. Ich wünsche euch einen schönen Tag."

Lutz Peters, der Vater von "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Ingo (35), war im Mai 2026 im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer schweren Lungenschwäche gestorben. Zuvor hatte er bereits mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Birgit machte die traurige Nachricht im Juni 2026 öffentlich bekannt. Inzwischen hat die Familie Lutz seine letzte Ruhe gefunden: Er wurde im Rhein bestattet – ganz nach seinem eigenen Wunsch.

Vor rund einer Woche hatte sich auch Ingo gegenüber RTL zu dem Tod seines Vaters geäußert. Besonders bitter: Nach seinen Worten wurde er nicht zur Beisetzung eingeladen. Auf die Frage, ob er sich von Lutz verabschieden konnte, sagte er: "Ne, das leider nicht." Den Grund nannte er ebenfalls klar: "Mir hat keiner was gesagt." Ob er das noch nachholen will? "Thema gegessen", gibt er zu verstehen.

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Instagram / stups_und_lutz Stups, Juli 2026

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Promiflash Lutz, Stups, Annika und Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

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"Schwiegertochter gesucht"-Ingo mit Stups und Lutz