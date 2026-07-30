Schwangere Nasrin Eileen Rapp verteidigt werdenden Papa Josh

Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel werden bald zum ersten Mal Eltern – und die werdende Mutter kann gar nicht genug Gutes über ihren Partner sagen. Im "Aftershow"-Podcast von RTL+ stellt Nasrin klar, dass Josh sich enorm weiterentwickelt hat. "Ich bin mir sicher, dass Josh der beste Vater von unserem Kind wird, den ich mir vorstellen kann, weil er ein riesiges Herz hat", betont sie und fügt hinzu: "Ich glaube, er wird Hammer."

Josh war in der Vergangenheit immer wieder für sein Verhalten als Partner kritisiert worden. Zuletzt war das Paar bei "Bad Boyfriends" zu sehen, wo er von seiner Angst vor der Vaterschaft sprach. Diese Angst konnte er nun jedoch überwinden, ist sich Nasrin sicher. "Es war ein langer Prozess über mehrere Monate und er ist da einfach immer sicherer geworden und hat auch mehr gecheckt, woher seine Aussagen und die ganzen Ängste überhaupt kommen, und hat auch ganz offen darüber mit seinem Vater gesprochen. Und ich glaube, das hat ihm sehr geholfen, um einfach zu verstehen, dass er keine Angst vor Kindern hat, sondern dass er einfach Angst hat, ein schlechter Papa zu sein", erklärt sie.

Nasrin und Joshs Geschichte bei "Bad Boyfriends" bewegte viele Zuschauer – und auch Moderatorin Charlotte Engelhardt (48). In ihrer Instagram-Story gratulierte sie dem Realitypaar herzlich zum erwarteten Nachwuchs: "Glückwunsch. Ich wusste es ja etwas länger und endlich darf es jetzt jeder wissen. Eine strahlende Mama und ein stolzer Papa – ihr schafft das."

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Imago Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im BeachMitte in Berlin

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten