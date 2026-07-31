Alan Ritchsons größter TV-Flop wurde zu seinem Karrieresegen

Alan Ritchson (43) kennt das Gefühl, kurz vor dem großen Durchbruch zu stehen – und dann alles zu verlieren. Der Schauspieler, der heute als Titelstar der Erfolgsserie Reacher bekannt ist, blickte im Podcast "Happy Sad Confused" auf einen schmerzhaften Moment seiner frühen Karriere zurück. Im Jahr 2005 gab er sein Schauspieldebüt als Aquaman in der WB-Serie Smallville, einem Superman-Ableger über Clark Kents Jugendjahre. Sein Auftritt in der Episode brach damals Einschaltquotenrekorde – und die Senderverantwortlichen boten dem bis dato völlig unbekannten Schauspieler daraufhin eine eigene Superhelden-Spinoffserie an. Doch dann kam alles anders.

Als WB und UPN zum neuen Sender The CW fusionierten, verlor Alan seinen Traumjob von einem Tag auf den anderen. "Der Präsident von UPN übernahm und schaute sich die Projekte an, die sie entwickelten, und sagte: 'Wer zum Teufel ist dieser Typ ohne Vita, der seine eigene Show bekommt'", erzählte er Podcast-Host Josh Horowitz. Zwar kehrten die Verantwortlichen zwischenzeitlich noch einmal zu ihm zurück, weil sie keinen geeigneteren Kandidaten fanden – doch letztlich wurde Alan ein zweites Mal fallengelassen, als die Rolle mit Seifenopernstar Justin Hartley (49) neu besetzt wurde. Eine Pilotfolge wurde gedreht, aber nie ausgestrahlt. Trotzdem bezeichnet der Schauspieler diese Erfahrung heute als "den besten Verlust, den ich mir je hätte wünschen können" und als "Segen im Verborgenen".

Was blieb, war eine wichtige Lektion über die Vergänglichkeit vermeintlicher Gewissheiten im Showgeschäft. "Bis du vor der Kamera stehst, bis es fertig und im Kasten ist und vor Publikum läuft, ist nichts in diesem Business sicher", erklärte Alan im Podcast. Die Erfahrung habe ihn gelehrt, lockerer mit Chancen umzugehen und sich nie zu sehr aufzuregen. "Es hat mir einfach geholfen, dieses Business auf eine bodenständigere Art zu navigieren."

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Imago Alan Ritchson bei der Premiere von "Motor City"

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Getty Images Alan Ritchson bei der Premiere von "War Machine", Februar 2026

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Netflix Schauspieler Alan Ritchson in "War Machine"