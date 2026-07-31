Lähmender Geruch führte zu Ermittlungen zu Celeste Rivas

Im Mordfall gegen den Sänger D4vd (21) haben fünf Tage voller schockierender Zeugenaussagen den Richter dazu bewogen, den Fall zur Verhandlung zuzulassen. Zwölf Zeugen schilderten dabei teils erschütternde Details – darunter auch Dr. Grant Ho vom Los Angeles County Department of Medical Examiner. Er berichtete TMZ zufolge, dass der Verwesungsgeruch der Überreste von Celeste Rivas so stark gewesen sei, dass er schon auf dem Flur des Instituts wahrnehmbar war, noch bevor die Überreste für die Autopsie in den Untersuchungsraum gebracht wurden. Der Prozess muss nun innerhalb von 90 Tagen beginnen.

Genau dieser Geruch war es auch, der im vergangenen September zur Entdeckung der zerstückelten Überreste der 14-Jährigen auf einem Abschleppgelände in Hollywood geführt hatte. Die Leiche war in einem Tesla gefunden worden – einem Fahrzeug, in dem laut Staatsanwaltschaft insgesamt elf Duftbäume lagen. D4vd ist wegen Mordes mit besonderen Umständen angeklagt, was ihn grundsätzlich für die Todesstrafe infrage kommen lässt. Ob die Staatsanwaltschaft diese tatsächlich beantragen wird, ist bislang noch nicht entschieden. Zusätzlich wird ihm fortgesetzter sexueller Missbrauch eines Kindes unter 14 Jahren sowie die widerrechtliche Verstümmelung menschlicher Überreste vorgeworfen. Der 21-Jährige hat auf nicht schuldig plädiert.

Bei der mehrtägigen Voruntersuchung hatten zuvor bereits Fotos der Überreste für Entsetzen im Gerichtssaal gesorgt. Mehrere Zuschauer hatten den Saal verlassen, als stellvertretende Bezirksstaatsanwältin Beth Silverman die Aufnahmen präsentierte. Selbst D4vd wandte bei den besonders drastischen Bildern kurz den Blick ab. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen bekannt ist und am 28. März 2005 geboren wurde, hatte sich über soziale Medien eine große Fangemeinde aufgebaut, bevor er mit Musik bekannt wurde. Nun steht ihm ein Prozess bevor, der über den weiteren Verlauf seines Lebens entscheiden wird.

Anzeige Anzeige

Imago D4vd bei den 2023 Streamy Awards in Century City

Anzeige Anzeige

Imago David Anthony Burke, aka D4VD, auf der Fashion Week in Paris

Anzeige Anzeige

Imago D4vd, Sänger

Im Gericht wurden sehr belastende Details geschildert – sollten solche Infos so offen präsentiert werden? Ja, Transparenz ist wichtig, auch wenn's schwer auszuhalten ist. Nein, solche Details gehören diskreter behandelt. Ergebnis anzeigen