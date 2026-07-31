Spanischkenntnisse: Cardi Bs Kinder verblüffen im Urlaub

Cardi B (33) hat ihren Fans seltene Einblicke in ihren Familienurlaub in der Dominikanischen Republik gegeben. Die Rapperin reiste mit ihren vier Kindern aufs Land und teilte auf Instagram liebevolle Videos, die zeigen, wie ihre Kleinen das echte karibische Landleben kennenlernen. Besonders begeistert zeigten sich viele Fans davon, dass Kulture, 8, und Wave, 4 – beide aus der Beziehung mit Ex-Partner Offset (34) – sich fließend auf Spanisch mit einem anderen Kind unterhielten, während sie gemeinsam ein offenes Feld erkundeten. Dazu schrieb Cardi in ihrer Instagram-Story: "Schickt eure Kinder mal aufs Land... es ist nicht immer alles wie im Disney-Märchen."

Auch ihre 22 Monate alte Tochter Blossom hatte ihren Spaß: In einem weiteren Video war sie auf einem Bauernhof zu sehen, wo sie beim Anblick einer Ziege kichernd rief: "bonito" – auf Spanisch so viel wie "hübsch". Nach den Ausflügen ins Freie kühlten sich die drei Geschwister mit einem Gartenschlauch ab. Cardis jüngster Sohn, den sie mit ihrem Ex-Partner Stefon Diggs (32) hat und der gerade einmal acht Monate alt ist, erkundete die Dominikanische Republik hingegen nicht draußen. "Mein Baby blieb bei mir... Er ist einfach noch zu klein, auf dem Land gibt es zu viele Mücken für ihn", erklärte die Rapperin dazu.

Dass Cardi ihrer Herkunft so viel Bedeutung beimisst, überrascht kaum. Die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Marlenis Almánzar heißt, ist stolz auf ihr dominikanisches Erbe und pflegt es aktiv. Neben der Sprache liegt ihr auch das Thema Mode für ihre Kinder sehr am Herzen. Ihre älteste Tochter Kulture hat offenbar bereits einen ausgeprägten Geschmack entwickelt – und greift dabei gerne in Mamas Kleiderschrank. "Oh mein Gott. Dieses Mädchen ist ständig in meinem Schrank", scherzte Cardi gegenüber dem Magazin E! News. "Ich habe es langsam satt, aber sie kennt die Regeln – meine Klamotten, Schwamm drüber, und meine Schuhe, Schwamm drüber, aber fass Mamas Handtaschen nicht an. Du hast schon eine beschrieben."

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IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin

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Instagram / iamcardib Cardi B mit ihren vier Kindern

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Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Tochter Blossom Belle, Juni 2025