RAF Camora genießt Liebes-Trip mit seiner Verlobten Nadine

RAF Camora (42) genießt derzeit mit seiner Verlobten Nadine Krena eine Auszeit auf Ibiza. Der Wiener Rapper und Produzent teilte dazu jetzt mehrere Urlaubsschnappschüsse auf Instagram. Zu sehen ist der Musiker unter anderem entspannt bei Sonnenuntergang mit einer Flasche Rosé auf einer Dachterrasse. Weitere Aufnahmen zeigen Nadine sowie gemeinsame Ausflüge und ausgelassene Partynächte mit Freunden auf der spanischen Baleareninsel.

Gerade weil RAF Camora sein Privatleben meist unter Verschluss hält, sorgen die Aufnahmen derzeit für besondere Aufmerksamkeit, wie oe24 berichtet. Auch bei seinen Fans kommen die ungewohnt privaten Einblicke bestens an: In den Kommentaren häufen sich Herz-Emojis und begeisterte Reaktionen. "Schönstes Paar", schreibt ein Fan, während ein anderer direkt an den Musiker gerichtet kommentiert: "Du hast die schönste Frau erwischt." Gut möglich also, dass RAF seine Community auch in den kommenden Tagen mit weiteren Eindrücken aus dem Urlaub versorgt.

Die Beziehung von RAF Camora und Nadine wurde erst nach längerer Zeit öffentlich. Im Oktober 2025 machte der Rapper seiner Partnerin am Rollfeld vor einem Privatjet einen aufwendig inszenierten Heiratsantrag. Im Interview mit Hitradio Ö3 verriet RAF erst vor Kurzem, dass ihm die Geheimniskrämerei um den Antrag viel abverlangt habe, und gestand: "Ich musste sehr viel lügen." Umso schöner wirken nun die entspannten Urlaubsbilder, mit denen das Paar sein gemeinsames Glück ganz offen zeigt.

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Instagram / raf_camora RAF Camora mit seiner Verlobten Nadine

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raf_camora Nadine Krena und Rapper RAF Camora im November 2025

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nadinekrena Rapper RAF Camora und seine Verlobte Nadine Krena