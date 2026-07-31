Hack: So rettet Eva Longoria braune Bananen für Iced Coffee

Eva Longoria (51) hat auf Instagram einen erfrischenden Sommerhack geteilt, der gleichzeitig gegen Lebensmittelverschwendung hilft. Die Schauspielerin zeigt in einem Video, wie sie aus überreifen Bananen einen cremigen Sirup für Iced Coffee zaubert – und das ganz ohne aufwendige Barista-Technik. Dafür schält und schneidet Eva drei reife Bananen in Scheiben und karamellisiert sie in einer Pfanne mit etwas Butter, braunem Zucker und Ahornsirup. Wer weniger Zucker möchte, kann den braunen Zucker auch einfach weglassen.

Anschließend kommt etwas Wasser hinzu, die Mischung wird eingekocht, püriert und durch ein Sieb gestrichen. So entsteht ein samtiger Bananensirup mit intensivem Aroma. Für den fertigen Sommerdrink bereitet die Schauspielerin zunächst einen Kaffee zu, den sie mit einem Milchaufschäumer schaumig schlägt. Dann gibt sie den selbst gemachten Bananensirup, etwas Vanillesirup und reichlich Eiswürfel ins Glas – fertig ist ein süßer, cremiger Iced Coffee. Der Clou dabei: Überreife Bananen enthalten besonders viel natürlichen Fruchtzucker und sorgen durch ihr Fruchtmus für eine besonders samtige Konsistenz im Getränk.

Eva ist nicht nur für ihre Rolle in der Erfolgsserie Desperate Housewives bekannt, sondern engagiert sich auch abseits der Schauspielerei in verschiedenen Bereichen – unter anderem als Unternehmerin und Produzentin. Die Texanerin ist Mutter eines Sohnes und lebt seit einigen Jahren in Europa. Auf Instagram gewährt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – von persönlichen Momenten bis hin zu praktischen Alltagstipps wie diesem Kaffeehack, der braune Bananen vor dem Müll rettet.

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IMAGO / Bestimage Eva Longoria, Schauspielerin

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Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

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Getty Images Eva Longoria, José Bastón und Sohn Santiago im Mai 2019