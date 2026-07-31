Udo Lindenberg trauert im Netz um seinen Jugendfreund Clemi

Udo Lindenberg (80) muss Abschied nehmen: Der Sänger trauert um Clemens Buss, seinen langjährigen Jugendfreund, mit dem ihn eine Freundschaft von fast acht Jahrzehnten verband. Am Donnerstagabend machte der 80-Jährige den Verlust auf Instagram öffentlich und widmete Clemi – wie er ihn nannte – bewegende Worte. Unter einem Schwarz-Weiß-Foto schrieb er: "Clemi und Udo, die Jungs aus der Gartenstraße – mein längster Jugendfreund, schon aus Kindertagen." Und weiter: "Clemi und Udo, die Unzertrennlichen." Trotz des schweren Verlusts fand er auch tröstliche Worte: "Wir sehen uns wieder. Im Himmel gibt es auch eine Gartenstraße."

Die Wurzeln der Freundschaft zwischen Udo und Clemens reichen bis in die Kindheit zurück. Die Familien der beiden lebten laut T-Online im westfälischen Gronau direkt einander gegenüber – aus Nachbarskindern wurden unzertrennliche Freunde. Ihre Verbindung setzten die beiden auch in der Schule fort: Zusammen gründeten sie dort eine Schüler-Jazzband. Lokale Medien berichteten anlässlich von Udos 75. Geburtstag laut RTL, dass die beiden Kindheitsfreunde sich stets gesucht und gefunden hätten – und sich bis zuletzt nie aus den Augen verloren.

Für Udo ist es ein weiterer schwerer Moment in einer ohnehin belastenden Zeit. Erst vor einer Woche hatte sich der Musiker bei seinen Fans mit einer schlechten Nachricht gemeldet und seinen geplanten Auftritt beim Abschlusskonzert des Panikpreises im Kloster Hirsau in Calw abgesagt. "Ich kann nicht zu unserem Panikpreis-Konzert nach Calw kommen und wie geplant mit meinem Freund Jean Jacques und unseren Kids on stage für Euch auftreten", schrieb er bei Instagram.

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Getty Images Musiker Udo Lindenberg, März 2026

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Imago Porträtaufnahme von Udo Lindenberg, 1973

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Getty Images Udo Lindenberg, Sänger