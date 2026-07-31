Nächster Schritt: Christopher Nolan plant ersten Horrorfilm

Mit Die Odyssee feiert Christopher Nolan (56) gerade einen riesigen Erfolg: Der Fantasyfilm ist derzeit sein am besten bewerteter Film auf der Kritikerdatenbank Rotten Tomatoes und spielte an den weltweiten Kinokassen bereits über 263 Millionen US-Dollar [ca. 231 Millionen Euro] ein. Doch der Regisseur denkt schon weiter – nämlich in Richtung Horror. Im "Empire"-Podcast sprach Christopher offen über seinen lang gehegten Wunsch, eines Tages einen Horrorfilm zu drehen: "Ich habe mich schon immer dafür interessiert, einen Horrorfilm zu machen."

Warum es bislang noch nicht dazu gekommen ist, liegt laut Nolan an einem ganz bestimmten Anspruch, den er an sich selbst stellt. "Horror ist dann am erfolgreichsten, wenn der konzeptionelle Rahmen der jeweiligen Geschichte einfach so zwingend ist. Ich finde, es gibt nur sehr wenige wirklich großartige Horrorfilme", erklärte er im Podcast. Und weiter: "Ich habe nie zu einer bestimmten Idee oder einem bestimmten Konzept gefunden, das für mich funktioniert hat." Dabei schätzt er das Genre ausdrücklich – sowohl für seine Unmittelbarkeit als auch für seine Risikobereitschaft. "Im Horrorgenre wird diese Art von Innovation nicht nur geschätzt – sie wird geradezu verlangt", so der Regisseur. Besonders angetan zeigt sich Christopher von dem Horrorfilm "Obsession". Gegenüber The Hollywood Reporter schwärmte er: "Wenn man sich einen Film wie 'Obsession' ansieht – das ist eine fantastische Idee. Dieser Film funktioniert verdammt gut."

Dass der Filmemacher ein echtes Faible für das Horrorgenre hat, zeigt sich auch in seinem Familienalltag. Wie er im Podcast verriet, schaut er regelmäßig mit seinen Kindern Horrorfilme. Wann seine Fans mit einem neuen Projekt von ihm rechnen dürfen, steht derweil noch nicht fest – der Regisseur selbst machte deutlich, dass sein nächster Film frühestens in drei Jahren in die Kinos kommen wird.

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur