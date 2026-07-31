"Yellowstone"-Dreh endete für Ian Bohen mit Schmerzen

Für Ian Bohen (49) wurde ein Drehtag bei Yellowstone zu einer schmerzhaften Erinnerung: Der Schauspieler sprach jetzt bei der Fanboy-Expo in Tennessee gemeinsam mit Jennifer Landon über einen Unfall am Set der Erfolgsserie. Während einer Szene, in der Rinder gebrandmarkt werden sollten, stand Ian direkt hinter einer besonders großen Kuh. Dann lief plötzlich alles anders als geplant. Das Tier bewegte sich unerwartet und traf ihn mitten im Gesicht. Wie das Magazin People berichtete, ging der Darsteller sofort zu Boden und schilderte den Moment selbst mit den Worten: "Ich bin sofort umgefallen. Einfach direkt nach hinten, kerzengerade."

Jennifer Landon erinnerte sich auf der Veranstaltung ebenfalls an den Zwischenfall und machte deutlich, wie brenzlig die Situation gewesen war. Gegenüber den Fans sagte sie laut People: "Die Kuh setzte sich irgendwie in Bewegung und trat ihm ins Gesicht. Wenn er nicht so ein herausragender Athlet wäre, sage ich euch: Du hättest kein Gesicht mehr." Ganz ohne Folgen blieb der Tritt trotzdem nicht. Ian blutete nach dem Treffer, und der Schreck am Set saß tief. Laut Jennifer wurde in dem Moment sogar gelacht, auch von Ian selbst. Der Schauspieler beschrieb die Szene allerdings eher als harten Knock-out-Moment.

Die Neo-Western-Serie "Yellowstone" wurde von Taylor Sheridan entwickelt und lief insgesamt fünf Staffeln lang. Die Produktion war laut kino.de ein enormer Quotenhit für den Sender Paramount und lockte über sechs Jahre hinweg ein Millionenpublikum an. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt vor allem der Abgang von Kevin Costner (71), der während der fünften Staffel nicht mehr zur Serie zurückkehrte. Laut dem Regisseur musste deshalb sogar das Serienfinale umgeschrieben werden. Die Produktion wurde 2024 offiziell abgeschlossen, das Verhältnis zwischen Kevin und den Machern gilt seitdem als angespannt.

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Imago Ian Bohen, Schauspieler

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Getty Images Ian Bohen und Jennifer Landon bei der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5B in New York City