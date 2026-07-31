So erfuhr "Bad Boyfriends"-Nasrin von der Schwangerschaft

Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel erwarten ihr erstes Baby. Noch vor Kurzem waren die beiden in der neuen Reality-TV-Show "Bad Boyfriends" zu sehen, wo Josh Zweifel an dem Kinderwunsch seiner Partnerin äußerte – seither hat sich laut Nasrin jedoch einiges in der Beziehung geändert. Im Interview mit Promiflash verrät Nasrin nun, wie sie von der Schwangerschaft erfuhr und welche tiefen Emotionen für das Paar dahinterstecken.

Nasrin und Josh haben aktiv versucht, schwanger zu werden. Als die Influencerin schon nach wenigen Wochen die ersten Symptome verspürte, hatte Josh direkt ein gutes Gefühl und ermutigte sie, einen Schwangerschaftstest zu kaufen. "Wir waren total überwältigt, glücklich, aber auch nervös", beschreibt Nasrin den Moment, in dem sie auf den positiven Test blickten. Mit starken Worten konnte Josh seiner Liebsten jedoch die Unsicherheit nehmen. "'Wir werden Eltern, du kannst zu 100 Prozent auf mich zählen. Wir werden eine wundervolle Familie gründen, ich freue mich so sehr darauf', waren seine Worte. Ab dem Zeitpunkt war die letzte Unsicherheit weg und wir haben uns sehr gefreut", schildert sie im Gespräch mit Promiflash.

Gegenüber Promiflash geht Nasrin genauer auf die Gedanken ein, die ihr in dieser Zeit durch den Kopf schwirrten. "Es waren 100 Emotionen gleichzeitig und es ist schwer, diesen Moment in Worte zu fassen. Wir waren super glücklich, aber zeitgleich dachten wir auch: Wir werden Eltern. Schaffen wir das und werden wir der Aufgabe gerecht?", gibt sie offen zu. Schritt für Schritt hätten sie sich jedoch als Paar an die neue Situation gewöhnt und gemerkt: "Das ist genau das, was wir uns wünschen: ankommen, eine eigene Familie, Sicherheit und pure Liebe."

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RTL / Markus Hertrich Nasrin Rapp, "Bad Boyfriends"-Kandidatin

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Instagram / nasrin.eileen Josh Stodel und Nasrin Rapp

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RTL / Markus Hertrich Josh und Nasrin, "Bad Boyfriends"-Kandidaten