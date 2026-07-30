Realitystar Josh Stodel wird Vater: Fans sehen es skeptisch

Für Josh Stodel und seine Partnerin Nasrin Eileen Rapp gibt es freudige Neuigkeiten: Die "Bad Boyfriends"-Kandidaten erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch die Baby-News, die das Paar kürzlich auf Instagram bekannt gab, sorgten nicht nur für Glückwünsche – in der Kommentarspalte unter dem Post kochte es gewaltig. Zahlreiche Fans nutzten die Gelegenheit, um vor allem Josh für sein vergangenes Verhalten zu kritisieren und ihrer Skepsis gegenüber dem werdenden Vater freien Lauf zu lassen.

Besonders sein Auftritt bei Temptation Island VIP ist dabei ein zentrales Thema. Ein User schrieb: "Krass, dass sein Verhalten und diese Beziehung so romantisiert werden. Habt ihr die ersten Folgen vergessen? Habt ihr 'Temptation Island VIP' vergessen? Jemand, der vor Kameras sagt, er weiß nicht, ob er im Club treu bleiben kann? Was geben wir jungen Mädchen und Frauen bitte mit solchen Werten mit? Für dich nur das Beste, Nasrin." Ein anderer kommentierte: "Als ob er sich jetzt plötzlich ändern wird." Manche User spekulierten sogar darüber, dass sich die beiden nach der Geburt ihres Kindes trennen könnten. "Hoffen wir nur Gutes für Nasrin und ihr Baby", hieß es weiter.

Auch "Bad Boyfriends"-Moderatorin Charlotte Engelhardt (48) hat sich mittlerweile zur Schwangerschaft geäußert. In ihrer Instagram-Story gratulierte sie dem Paar und machte dabei auch öffentlich, dass sie schon länger von dem Babyglück wusste: "Glückwunsch. Ich wusste es ja etwas länger und endlich darf es jetzt jeder wissen. Eine strahlende Mama und ein stolzer Papa – ihr schafft das." Brisant: Ausgerechnet Charlotte hatte Josh in der Show damals ordentlich ins Gewissen geredet. Beim Thema Vaterwerden wirkte er dort noch deutlich zurückhaltender, während Nasrin sich schon lange ein Baby wünschte. Umso größer ist jetzt die Aufmerksamkeit der Fans: Viele fragen sich, ob Josh tatsächlich bereit ist für den neuen Lebensabschnitt.

Anzeige Anzeige

Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / joshy_lux Josh, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Imago Charlotte Engelhardt beim Screening von "Bad Boyfriends" im Bootshaus Köln, Juni 2026