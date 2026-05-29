Fans besorgt: Udo Lindenberg nach Geburtstag im Krankenhaus

Große Sorge um Udo Lindenberg (80): Der Sänger ist kurz nach den Feiern zu seinem 80. Geburtstag in Hamburg im Krankenhaus gelandet und muss sich nun offenbar erst einmal zurückziehen. Wie am Freitag aus einer Mitteilung der Brost-Stiftung hervorging, kann der Musiker nicht wie geplant am 3. Juni bei der Veranstaltung "Udo Lindenberg & Friends" in der Bürgerhalle Gronau auftreten. In der Erklärung heißt es, Udo befinde sich "derzeit in krankenhäuslicher Behandlung" und werde "auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen". Damit ist klar: Der besondere Abend mit zahlreichen Weggefährten fällt aus. Viele Fans fragen sich indessen, wie es dem Kultrocker aktuell geht.

Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand gibt es bisher nicht. Laut Bild soll sich Udo weiterhin in einer Hamburger Klinik befinden, wo zusätzliche kardiologische Untersuchungen durchgeführt werden. Was ihm medizinisch fehlt, ist bislang nicht bekannt. Auch das Management äußerte sich dazu bisher nicht näher. Gerade dieses Schweigen sorgt für noch mehr Unruhe, denn von einer kurzen Routinekontrolle ist in den bisherigen Informationen nicht die Rede. Stattdessen steht eine mehrwöchige Pause im Raum, die für die Musikszene und seine Anhänger überraschend kommt.

Udo feierte erst vor Kurzem seinen 80. Geburtstag und gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Gesichtern der deutschen Musiklandschaft. Der Sänger ist für seinen markanten Stil, seine große Bühnenpräsenz und seine enge Verbindung zu Hamburg bekannt. An seiner Seite steht seit fast 30 Jahren seine Partnerin Tine Acke (49). Zuletzt zeigte die Fotografin auf Instagram ein intimes Pärchenfoto aus den schottischen Highlands, eng an Udo gelehnt vor einer rauen Küste. Auf der Aufnahme wirkte Udo noch bester Gesundheit.

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Getty Images Udo Lindenberg, April 2026

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Getty Images Udo Lindenberg in Leipzig, September 2019

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